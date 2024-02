Deputetët e bllokuan të Martën, Komisioni i “Zgjedhores” mblidhet online

16:23 09/02/2024

Seancë dëgjimore me shoqërinë civile, objektiv vota e emigrantëve dhe teknologjia në zgjedhje

Komisioni i Reformës zgjedhore është mbledhur online këtë të premte, pas dështimit të mbledhjes të së martës me prezencë fizike pasi nuk u lejuan nga deputetët e PD. Në mbledhjen dytë online, në komision janë dëgjuar propozimet e disa nga organizatat e Shoqërisë Civile që kanë fushë të përgjegjësisë së tyre çështjet zgjedhore.

Shumica e përfaqësuesve të organizatave, propozuan krijimin e kushteve për votimin e qytetarëve me banim jashtë vendit, listat e hapura, votimin elektronik në zgjedhjet e ardhshme si dhe plotësimin e rekomandimeve të OSBE-ODIHR. Organizatat kërkuan mospërfshirjen e punonjësve të administratës në fushata elektorale, duke theksuar se ligji duhet të përcaktojë qartë se kur një punonjës i administratës mund të përfshihet në aktivitete të fushatave elektorale.

Në fillim të fjalës së tij, bashkëkryetari i Enkelejd Alibeaj kërkoi ndjesë për mbledhjen online, duke fajësuar kolegët e tij demokratë për dështimin e mbledhjes me prezencë fizike.



Edhe pse ishte një seancë dëgjimore me organizatat e Shoqërisë Civile nuk munguan edhe përplasjet mes dy bashkëkryetarëve të komisionit. Dy bashkëkryetarët u kërkuan përfaqësuesve të organizatave e Shoqërisë Civile që të gjitha propozimet e tyre ti depozitojnë me shkrim pranë komisionit, për t’i vlerësuar nëse duhet të përfshihen në ndryshimet që mund të bëhen në kodin zgjedhor.

