Deputetët e opozitës bllokojnë karriget e ministrave, dështon zhvillimi i seancës plenare

10:12 19/10/2023

Bllokimi i sallës së Kuvendit nga deputetët demokratë, ka sjellë dështimin e zhvillimit të seancës plenare. Në këto kushte, nënkryetarja e Parlamentit Ermonela Felaj njoftoi mbylljen e seancës së sotme parlamentare.

Kjo erdhi pasi demokratët ditë më parë paralajmëruan qëndresë në seancën plenare të ditës së sotme, pas rrëzimit që mazhoranca i bëri tre kërkesave të tyre për ngritjen e komisioneve hetimore, përbërjes së Komisionit të Reformës Elektorale, si dhe përjashtimit të deputetëve nga punimet e Kuvendit.

PD njofton se “prej 2 muajsh edhe pse mazhoranca ka shprehur njohur vullnetin e shumicës së deputetëve për Kryetarin e Grupit Parlamentar të PD, që sipas rregullores së Parlamentit zgjidhet nga vetë deputetët, vijon të lexojë seancë pas seance shkresa të firmosura nga Lulzim Basha”.

Berisha: Kosova do i marrë vizat

Mungesa e energjisë elektrike dhe dështimi i seancës plenare nuk e ka penguar kryedemokratin Sali Berisha që të flasë nga foltorja e Kuvendit.

Në një lidhje direkte në “Facebook”, kryedemokrati Berisha shprehet se Kosova do i marrë vizat.

Sali Berisha: Argati i shpifun të Millosheviçit të ri shndërroi 3 ditë evropiane të Shqipërisë në 3 ditë kundër shqiptarëve të Kosovës. Nuk do e pranojmë një situatë të tillë dhe do të mbrojmë me të gjithë forcën tonë interestat kombëtare. Kosova sot ka qeverinë e vet të zgjedhur në mënyrën më demokratike. Ka 1 kryeministër ndaj të cilit nuk rëndon dot asnjëlloj akuze që rëndon mbi Vuçiç dhe familjarët e tij. Ne nuk duam dhe nuk do të përfshihemi në punët e brendshme. Tradhtar që përdor pushtetin kundër Kosovës. Ka tejkaluar çdo kufi dhe çdo linjë. Të gjithë ata që duan Shqipërinë, të ngrihen. Ky lobon për bllokimin e vizave për Kosovën, ky është një akt anti-kombëtar. Vizat Kosova do t’i marrë dhe Shqipëria do të jetë vendi i parë të cilit do t’i hiqen vizat nga Komisioni Evropian. Lexoni pak direktivat e reja për heqjen i vizave, Shqipëria plotëson çdo kusht që Komisioni ka përcaktuar.

Gjatë fjalë së tij, kryedemokrati Berisha thënë se ky është fillimi i asaj që e quan “betejë e vështirë drejt fitores”.

Sali Berisha: Demokracia shqiptare sot është në fiktivitet. Kurrë në 32 vite, nuk i është caktuar përfaqësuesi opozitës në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Për herë të parë, Edi Rama, në traditën më të egër të ëtërve të tij, mori përsipër duke gjetur një peng ta keqpërdorë atë në mënyrë ekstreme dhe ta paraqesë si përfaqësues të opozitës, ku ai përfaqëson interesat e tij më të ngushta, më të dyshimta dhe kriminale. Kjo është dita e parë e betejës tonë. Ne këtë betejë e kemi detyrim ndaj jush. Ju votuat kundër një qeverie e cila ka rekordet më të zeza në vjedhjen, varfërimin e shqiptarëve, në lidhje me krimin dhe drogën, në pasurimin e kryeministrit, ministrave dhe familjarëve të tyre me fondet e buxhetit të shtetit. Ka rekordet më të zeza në lidhjet me grupet e drogës. Jam i bindur se qindra-mijëra nga ju do të donit të ishit këtu në këtë sallë, por theksoj se sot dhe gjer në rikthimin e votës së lirë, betejën do e vazhdojmë në bashku. Në Parlament do të luftojmë ne për ju. Jam i sigurtë që ju këtë prisni nga ne. Ne e duam shumë Parlamentin. Kjo betejë nuk është e re, ëhstë betejë e vështirë, por është e sigurtë që do të ecim drejt fitores. Ne e meritojmë fitoren. Nuk do të pranojmë më kurrë që Tirana të shndërrohet në eipqendrën e luftës së ftohtë kundër gjysmës së kombit.

Berisha: Sot fillojmë qëndresën tonë në Parlament, nuk ndalemi deri në triumfin e Kushtetutës

Pasi deputetët e opozitës bllokuan karriget e ministrave, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka thënë se sot opozita fillon qëndresën në Kuvend deri në fitoren e Kushtetutës.

Ai mbajti një fjalë duke e transmetuar live në Facebook, ku renditi disa nisma të opozitës për komisione hetimore parlamentare të cilat sipas tij janë bllokuar nga mazhoranca.

Berisha tha se opozita kërkon të respektohen të drejtat e opozitës në Parlament.

“Deputetët e opozitës fillojnë sot qëndresën e tyre permanente. Sepse ky parlament është shndërruar në një institucion personal të Edit, Edi Ramës dhe Lindës së Parlamentit që e drejton këtë institucion në mënyrën më amorale, më antikushtetuese. Unë ju rikujtoj se ne deputetët që përfaqësojmë qytetarët shqiptarë që kanë votuar kundër kësaj qeverie, kemi dorëzuar në parlament gjatë këtyre 2 viteve, 31 ligje dhe rezoluta, të cilat Edi Rama me Lindën e tij i mban në sirtar dhe nuk lejon që ato të vijnë të shqyrtohen, diskutohen në Parlament.

Së dyti, në emrin tuaj, të qytetarëve opozitarë, deputetët e opozitës në mënyrë të vazhdueshme kërkojnë në komisione paraqitjen e ministrave dhe ata me urdhër të Edi Ramës refuzojnë të paraqiten duke shkelur Kushtetutën dhe ligjet e vendit.

Së treti, pas komisionit hetimor parlamentar të djegësave në të cilën Edi Rama, ministrat dhe një pjesë e madhe e nomeklaturës së krimit dilte i implikuar, deputetëve të opozitës u është hequr e drejta e krijimit të komisioneve parlamentare në kundërshtim me Kushtetutën, janë kthyer deri sot 5 nisma, 5 kërkesa për krijimin e komisioneve hetimore parlamentare. U refuzua kërkesa e komisionit hetimor parlamentar për McGonigal. Një nga veprimtaritë më të shëmtuara më kriminale në të cilën Edi Rama, Dorian Duçka, Charles McGonigal dhe Agron Neza kanë vepruar si një grup i strukturuar kriminal. Ata kanë abuzuar me pushtetet e tyre dhe janë vërsulur në manipulim dosjesh dhe shpifjesh për opozitën. Kanë instaluar në Shqipëri sistemin e gjobvënies ndaj biznesmenëve të vendit, ndërkohë që McGonigal ishte në detyrë shef i kundërzbulimit të FBI në SHBA.

I drejtohet sallës: Pushoni ju aty se do ju nxjerrim jashtë fare, pusho ti Çuçi.

Deputetët e opozitës kanë paraqitur me të gjitha firmat.

I drejtohet nënkryetares së Kuvendit Ermonela Felaj: Bërtisni sa të doni por unë po komunikoj me qytetarët. Nuk është parlamenti Prokuroria e Tiranës. Ke futur 5 familjarë të tu në prokurori, mbylle gojën mos fol fare. Ja kjo delikuente që flet këtu ka patur burrin peng nga bandat se i kishte gjobitur kur ishte prokurore. Ka 4 familjarë të saj në Prokurorinë e Tiranës, kjo bën ligjin.

Komisioni tjetër parlamentar i cili nuk u lejua është komisioni për Butrintin. Vjedhja më e madhe që mund t’i bëhet këtij kombi. Në parkun kombëtar, në një mrekulli të vërtetë, vetëm e vetëm që Edi Rama me mafien dhe drogën e tij ta mbulojë atë.

Së katërti, komisioni për zbatimin e ligjit të konfliktit të interesit. Nga Edi Rama e poshtë që të gjithë janë lukunia e tenderave dhe prokurimeve. Taulant bego yaris vetë ka kryer 54 udhëtime me pasaportën diplomatike të parlamentit për t’i fshehur atij ngarkesat e drogës në mbarë Europën.

Komision tjetër parlamentar ishte komisioni i patronazhistëve.

Parlamenti faktikisht ka asgjësuar opozitën.

Qytetarët duhet ta dinë se sot ne nisim qëndresën tonë në këtë sallë për t’u ndalur deri në triumfin e Kushtetutës, ligjit dhe votës së lirë të shqiptarëve”.

Seanca parlamentare sot dështoi që të zhvillohej pasi deputetët e opozitës bllokuan karriget e ministrave duke kërkuar respektimin e të drejtave të tyre. Në këto kushte, nënkryetarja e Parlamentit Ermonela Felaj njoftoi mbylljen e seancës së sotme parlamentare.

Salianjit i fikin dritat në Kuvend dhe e lënë në errësirë

Parlamenti dështoi sot që të zhvillonte seancë të rregullt plenare, pasi opozita bllokoi karriget e ministrave duke kërkuar që t’i respektohen të drejtat dhe kërkesat e tyre parlamentare.

Në këto kushte, pasi seanca u mbyll zyrtarisht, deputetë të opozitës mbajtën fjalime live në rrjetet e tyre sociale në Facebook.

Por teksa deputeti i PD Ervin Salianji po mbante një fjalim të tillë dhe denonconte mazhorancën, në sallën e Parlamentit u fikën dritat pasi seanca u deklaruar e mbyllur zyrtarisht.

“E paprecedentë është sjellja ku PS kërkon që të emërojë dhe me forcën e kartonit emëroi dhe bashkëkryetarin e Reformës Zgjedhore që i përket opozitës me vullnet të plotë. Nuk ka ndodhur asnjëherë në këtë parlament që komisionet bipartizane dhe për më tepër komisione të cilat lojtarë kanë partitë politike të përjashtohet opozita parlamentare për të caktuar bashkëkryetarë deputetë të cilët i pëlqejnë PS-së. Në këto kushte, në mënyrë të përsëritur kjo mazhorancë ka vazhduar në mënyrë arbitrare të mos njohë të drejtat e njohura me Kushtetutë dhe me ligj deputetëve të opozitës. E njëjta histori me rrëzimin e komisioneve hetimore parlamentare për avionin, për charterin e Kryeministrit apo për komisione të tjera hetimore të kërkuara dhe të rrëzuara nga PS nga frika se hetimi parlamentar i bërë nga deputetë të pakapur dhe jo nga institucione të kontrolluara e nga qeveria, do të nxirrte në pah të gjitha abuzimet, gjithë shkeljet, gjithë korrupsionin. E për këto arsye, PS dhe grupi i saj parlamentar nuk ka për ta pranuar dhe nuk ka për të pasur normalitet në Parlament përderisa kjo sallë dhe ky institucion nuk po sillet si i tillë, por po sillet sikur të jetë pronë dhe vasal e drejtpërdrejt e Kryeministrit Edi Rama. Me prepotencë e mbyllin seancën plenare sikur të jetë pronë e tyre, sikur t’i vënë çelësin ndonjë kasolleje ku ata mbajnë paratë. I fikën edhe dritat, por nuk ka asnjë marifet, asnjë rrugë dhe nuk ka asnjë lloj përpjekje që bën PS që do ta vendosë përfund opozitën. Ne do të bëjmë ç’është e mundur që në këtë vend të kthehet ligjshmëria, institucioni dhe institucionet dhe padiskutim që do thërrasim në ndihmë edhe qytetarët”, u shpreh deputeti Salianji.

