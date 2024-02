Deputetët e PD në bazë për organizimin e protestës së 20 Shkurtit

Shpërndaje







19:52 12/02/2024

Grupi i Bardhit rikthehet në selinë e partisë

Gazment Bardhi u rikthye për herë të parë pas dy vitesh në selinë e partisë së bashku me grupin e deputetëve që e mbështesin. Bardhi e ka konsideruar këtë lëvizje të uljes në një tryezë në këto ambjente me deputetët përkrahës të ish-kryeministrit Berisha si një hap drejt bashkimit të grupit parlamentar demokrat.

“Kam bindjen dhe besimin absolut se ne do t’ja dalim duke kapërcyer pengesat duke punuar sëbashku këtu në seli, me grupin parlamentar, por veçanërisht në çdo lagje dhe familje shqiptare. PD me aktin e bashkimit pas një rrugëtimi në errësirë, i kthen dritën vetes dhe duhet nga sot t’i kthejë shpresën shqiptarëve.”

Në qendër të diskutimeve të kësaj tryeze të përbashkët ka qenë diskutimi rreth masave për organizimin e protestës së opozitës e paralajmëruar më 20 shkurt si dhe për vijimin e aksionit opozitar në parlament.

“Detyra jonë kryesore, parësore për 20 Shkurtin është pjesëmarrja. Kur të jemi me dhjetëra, mijëra në shesh, si ka thënë Berisha popullin njëherë e drejton, njëherë të drejton.”

Në këtë mbledhje u ra dakort që deputetët sëbashku të zbresin në bazë nëpër zonat elektorale në mënyrë që të përgatiten së bashku me mbështetësit e PD për protestën që do të mbahet në kryeqytet ditën e përkujtimit të rrëzimit të përmendores së ish-diktatorit Enver Hoxha.

Mbledhja e grupit parlamentar është pasuar nga ajo e Këshillit Kombëtar ku u theksua se opozita do të vijojë me mosbindjen civile dhe bllokimin e punimeve në parlament, pasi asaj i janë hequr të gjitha të drejtat kushtetuese paralelisht me arrestin e shtëpisë për ish-kryeministrin Berisha.

Klan News