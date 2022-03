Deputeti Agalliu: Demokratët duhet të bashkohen, nëse Basha nuk dorëhiqet do të ndërmarrim hapat tanë

10:21 17/03/2022

Deputeti i Partisë Demokratike Arbi Agalliu thotë se demokratët duhet të bashkohen dhe ka kërkuar që Lulzim Basha e Sali Berisha të bëjnë një hap pas.

Në një deklaratë të shkurtër nga oborri i Parlamentit, Agalliu u shpreh se Partia Demokratike duhet të bashkohet dhe të jetë një alternativë qeverisëse për qytetarët.

“Është një proces që nuk mund të zgjasë pafund. I kemi kërkuar që vendimmarrja të jetë sa më e shpejtë. PD është e të gjithëve nuk është e askujt, dihet përse ka ardhur kjo situatë prandaj kërkojmë që dy personat kanë mospërputhje të bëjnë një hap pas për t’i lënë demokratëve mundësi bashkimi. Elektorati gri që janë sot të pakënaqur nga keqqeverisja duhet të shikojnë PD si alternativë. Por një alternativë në një situatë të caktuar të PD nuk mund të jetë, ndaj duhet një orë e më parë bashkimi i demokratëve”, u shpreh Agalliu.

Ndërkohë, sot është afati i fundit që grupi parlamentar i PD i ka lënë kryedemokratit Lulzim Basha për të bërë një hap pas.

Në rast se Lulzim Basha nuk dorëhiqet nga posti i tij si kryetar i PD-së, Agalliu u shpreh se grupi parlamentar demokrat do të ndërmarrë çdo hap.

“Personalisht kam kërkuar nga z.Basha një afat, që do të thotë dorëheqje, dhe se kur e jep z.Basha dorëheqjen nuk është në dorën time. Grupi parlamentar i ka kërkuar z.Basha zyrtarisht që hapat që ai do të marri të jenë brenda një kohe të caktuar në raport me zhvillimet. Nëse z.Basha nuk reagon në kohën e gjykuar nga ne, ne do të marrim hapat tanë. Unë personalisht dhe shumica dërrmuese e grupit parlamentar i ka kërkuar z.Basha të bëjë një hap pas. Se kur është përgjegjësi e tij. Ne do të marrim çdo hap që rregullorja e grupit parlamentar dhe çdo hap që ka statuti i partisë”.

