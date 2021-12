Deputeti i PS uroi me foton e Enver Hoxhës, Fevziu: E patolerueshme, një shtet nuk mund të jetë kurrë serioz nëse…

Shpërndaje







23:33 02/12/2021

Gazetari Blendi Fevziu ka reaguar këtë të enjte në emisionin “Opinion” në lidhje me rastin e deputetit të Partisë Socialiste, Bujar Çela i cili uroi me foton e diktatorit Enver Hoxha për festat e Nëntorit.

Fevziu u shpreh ajo që ndodhi para disa ditësh me rikthimin e simbolit të Enver Hoxhës është katastrofë pasi parlamenti shqiptar ka 3 rezoluta që dënon krimet e diktaturës dhe figurën e diktatorit.

Sipas Fevziut, një shtet nuk mund të jetë kurrë serioz nëse pështyn në rezolutat që ka marrë në parlament.

“Për fatin e keq ajo që ndodhi para ca ditësh me rikthimin në parlament të simbolit të Enver Hoxhës nga një deputet i parlamentit shqiptar është në rastin zyrtar një katastrofë sepse parlamenti i Republikës së Shqipërisë ka 3 rezoluta të votuara në vitin ’92 në vitin ’95 dhe në vitin 2006. E fundit e 2006 në mbështetje të një rezolute të KiE të votuar me votë unanime me 100% të votave, duke përfshirë edhe deputetët e PS, që ka dënuar krimet e komunizmit dhe figurën e Enver Hoxhës. Të dalë një deputet i parlamentit që ngrihet me 3 rezoluta të votuara me konsensus të plotë dhe ë ngrejë kultin e diktatorit dhe t’i bëjë homazhe diktatorit është e patolerueshme. Le ta mbajë në shtëpinë e tij, le ta mbajë foton, mund të jetë ithtar i çdo krimineli, por është e patolerueshme që kjo të jetë zyrtare. Një shtet nuk mund të jetë kurrë serioz kur pështyn në rezolutat që ka marrë në organin më të lartë që është parlamenti”, tha Fevziu./tvklan.al