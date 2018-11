Derbi është i Partizanit

Partizani fitoi sërish derbin i kryeqytetit. Të kuqtë triumfuan me rezultatin 2 – 1 me përmbysje, duke mbajtur edhe për këtë javë kreun e renditjes. Tirana dështoi të fitonte për të 15 herë radhazi, duke mos arritur të thyejë këtë tabu.

Partizani kishte në portë Alban Hoxhën, edhe pse në konferencën para ndeshjes Skënder Gega tha se nuk do ta përfshinte në formacion, pas arrestimit për shkak se drejtonte makinën i dehur. Në tribuna, bardhebluve i mungoi grupimi Tirona Fanatics.

Një derbi që pati raste gjatë pjesës së parë, por jo gola. Me fillimin e të dytës ishin bardheblutë që festuan. Grent Halili realizoi duke kaluar në avantazh Tiranën. Përmbysja e Partizanit erdhi falë Rubin Hebajt, i cili hyri në fushë si zëvendësues. 2 gola realizoi sulmuesi shkodran, duke bërë që tifozeria e kuqe të shpërthente në festë në minutën e 86’. Me këtë sukses Partizani tregoi se humbja me Flamurtarin një javë më parë ishte një rastësi.

