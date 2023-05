Derbi hidhëron Giovanni Colella

22:56 20/05/2023

Italiani: Nuk bëmë asgjë për të fituar, titulli nuk varet tërësisht nga ne

Barazimi në derbin e kryeqytetit nuk është kapërdirë mirë në kampin e Partizanit. Trajneri Giovanni Colella pranoi se shumë gjëra nuk shkuan mirë në atë takim.

“Paraqitja nuk më ka bindur dhe jam disi i nxehur. Nuk është problem rezultati, por problemi është që nuk bëmë atë që duhej të bënim dhe motivet për atë që nuk u arrit, janë të shumta. Ndershmërisht them që në derbi kemi bërë shumë pak për të fituar. Më mirë se të humbasësh, është një pikë. Vazhdojmë përpara. Por duhet të them që edhe nëse fitojmë, duhet të presim të humbasë kundërshtari”.

Përballja e radhës, ajo me Vllazninë në Javën e 34 vlen shumë për objektivat e të kuqtë. Italiani është i bindur se tashmë shanset për titullin nuk janë në dorën e tyre, gjithsesi beson se skuadra do të reagojë dhe në tre duelet e mbetura synohet vetëm fitorja.

“Nuk jam shumë i zoti për ta thënë sa shanse kemi por e them që duhet të fitojmë të gjitha ndeshjet. Edhe nëse fitonim derbin, do të duhej të fitonim 3 ndeshjet e radhës. Në derbi fatin e kishim në dorë ndërsa tani nuk e kemi më. Kjo është një diferencë. E them gjithmonë se më intereson paraqitja e skuadrës. Nëse është e mirë vjen edhe rezultati. Ajo që më ka hidhëruar në derbi, nuk ishte rezultati por nga paraqitja e skuadrës në fushë. Dua ta nënvizoj këtë sepse paraqitja nuk është vetëm për faj të lojtarëve. Është i gjithë ambienti që ndoshta nuk e ka përgatitur mirë ndeshjen me Tiranën”.

Një koment, Colella e dha edhe për ecurinë fantastike të skuadrave italiane në Kupat e Europës. Ai u shfaq i zhgënjyer për faktin që në përbërjen e tyre nuk ka shumë futbollistë vendas, diçka që ka ardhur si pasojë e merkatos së hapur.

“Kishte shumë vite që nuk ndodhte diçka e tillë. Është diçka pozitive për futbollin italian. Por më vjen keq që në këto skuadra nuk luajnë italianë. Është e kotë të bëjmë tifo për to sepse nuk ka italianë. Nuk kemi italianë. Shoh dy skuadra italiane pa lojtarë italianë”.

Përballja ndaj Vllaznisë do të luhet në “Arenën e Demave” në orën 16:00 të kësaj të diele.

Klan News