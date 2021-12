Derbi i fundit për vitin 2021

16:06 23/12/2021

Partizani dhe Tirana në sfidë për fitoren

Partizani-Tirana që mbyll javën e 15 të Superligës, do të jetë edhe ndeshja e fundit për vitin 2021. Derbi kthehet kështu në takimin më të rëndësishëm në këtë fundviti.

Duhet talent, fat, cinizëm, dinakëri por mbi të gjitha shpirti në fushë për të marrë suksesin. E sa i takon fushës, Ilir Daja është i qetë pasi grupin e lojtarëve e ka të plotë.

Në portë Teqja, në mbrojtjen me 4 do të jenë Albjon Marku, Belica, Sembene dhe Musta. Në mesfushë Rrapaj, Kaçe dhe Herald Marku. Në sulm do të jenë Mala, Stenio Junior dhe Tedi Cara.

U takon atyre tashmë që të rikthejnë entuziazmin në skuadër duke fituar këtë ndeshje. Nga ana tjetër bardheblutë e Orges Shehit, kanë detyrën e vështë për të ruajtur kreun e renditjes.

Nga minuta e parë në portë do të jetë Bekaj, në mbrojtje Toshevski, Behiratche, Hoxhallari dhe me shumë mundësi Ismajlgeci, i cili nuk është stërvitur dje me grupin por mendohet se do të bëjë një sforco të fundit. Në mesfushë, Toli, Totre, Limaj, ndërsa në sulm Seferi, Ngo dhe Xhixha.

