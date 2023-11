Derbi i Italisë mbyllet në barazim

23:35 26/11/2023

Inter mbetet në krye të Serie A

Derbi i Italisë i zhvilluar të dielën në fushën e Juventusit përfundoi në barazim 1 – 1, duke lënë zikaltërit në vendin e parë 2 pikë larg bardhezinjve.

Të parët shënuan vendasit me Vlahoviç në të 27′. Kundërpërgjigja nuk vonoi, pasi zikaltërit me anë të aksioni model barazuan me anë të kapitenit Lautaro Martinez.

Po të dielën Roma fitoi 3 – 1 Udinezen, duke afruar me zonën Çempions.

