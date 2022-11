Derbi i Veriut në ‘Kukës Arena’

22:58 02/11/2022

Optimizëm i madh në dy kampet për të siguruar tre pikëshin

Kukësi-Vllaznia është kryesfida e javës së 11-të në Superligën shqiptare. Derbi i Veriut përplas dy skuadra që momentalisht nuk po kalojnë një moment të mirë. Shkodranët vijnë pas barazimit befasuese 2-2 përballë Erzenit.



Ndërkaq, trajneri i verilindorëve, Enkeleid Dobi shpreson që ndaj shkodranëve do të bëjnë kthesën dhe do rikthehen te rezultatet pozitive.



Përballja e “Kukës Arenës” do të luhet këtë të enjte në orën 13:00.

Klan News