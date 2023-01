Derek Chollet tur në Ballkan

18:17 08/01/2023

Zyrtari i lartë amerikan në Shkup, Prishtinë e Beograd

Etapa e parë e turit ballkanik të Chollet nis me vizitën në Shkup, në Maqedoninë e Veriut ku së bashku me një delegacion të posaçëm ndërinstitucional, do të takohet me krerët e qeverisë për diskutime mbi një sërë çështjesh, duke përfshirë energjinë, ekonominë dhe luftën kundër korrupsionit.

Këshilltari Chollet do të vazhdojë me pas takimet në Prishtinë, Kosovë, me zyrtarë qeveritarë, liderë të tjerë politikë dhe shoqërinë civile për të diskutuar përpjekjet e SHBA-së për të ndihmuar në avancimin e integrimit të Kosovës dhe euroatlantik, duke përfshirë përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin. të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me në qendër njohjen reciproke.

Më 12 Janar, Këshilltari Chollet do të vazhdojë në Beograd, Serbi, ku do të diskutojë sigurinë energjetike, integrimin ekonomik rajonal dhe përparimin drejt synimit të Serbisë për pranimin në BE me udhëheqjen e qeverisë serbe. Ai do të diskutojë gjithashtu rolin e Serbisë në forcimin e paqes dhe sigurisë rajonale dhe angazhimin e saj të vazhdueshëm me dialogun e lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën.

