Deri 20 mijë Lekë gjobë për raporte false

22:54 11/07/2022

Rregulla të reja për mjekët, ndryshojnë kriteret për lëshimin e raporteve mjekësore

Janë publikuar në Fletoren Zyrtare kriteret, rregullat dhe procedurat e lëshimit të raporteve mjekësore elektronike për disa kategori të caktuara.

Rregullorja e re përcakon kriteret për lëshimin e raporteve mjekësore elektronike, për paaftësi të përkohshme për punë, për leje lindjeje dhe për aksidente në punë e sëmundje profesionale.

Ndër të tjera rregullorja përcakton edhe gjobat për shkeljet e konstatuara në procesin e ligjshmërisë së lëshimit të raporteve mjekësore.

Instituti i Sigurimeve Shoqërore, për shkeljet e konstatuara në procesin e ligjshmërisë së lëshimit të raporteve mjekësore, njofton zyrtarisht sipas rastit njësinë vendore të kujdesit shëndetësor, si dhe dikasteret përkatëse në të cilin është i punësuar specialisti përgjegjës.

Shkeljet si mosvijimësi në përcaktimin e diagnozës, diagnoza të ndryshme pa u shoqëruar me ekzaminime përkatëse, dënohet me gjobë nga 10.000 Lekë, lëshimi i raporteve me prapaveprim në kundërshtim me përcaktimet e kësaj rregulloreje dënohen me gjobë nga 15.000 Lekë.

Bazuar në rregullore lëshimi i raporteve në kundërshtim me kushtet ligjore dënohet me gjobë nga 20.000 Lekë, përcaktimi i diagnozave në kundërshtim me “kriteret klinike orientuese për caktimin e paaftësisë së përkohshme në punë” dënohet me gjobë nga 10,000 Lekë, mospërcaktimi i saktë i diagnozës bazuar në ekzaminimet dhe analizat përkatëse, dënohet me gjobë nga 5,000 lekë.

Po ashtu, përcaktimi i afatit të periudhës së paaftësisë së përkohshme në punë në kundërshtim me kriteret klinike dhe afatet e përcaktuara, dënohet me gjobë nga 5,000 Lekë.

