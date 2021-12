Derisa të vijë albumi, Alban Ramosaj do mbajë premtimin

22:05 07/12/2021

Alban Ramosaj tregon se po e mban premtimin. Në postimin ku njoftoi se është në përgatitjen e albumit të tij, këngëtari gjithashtu shkroi: “der’sa të publikohet albumi, se mos lançoj ndonjë këngë e klip tek-ktu, nuk i prish punë kujt, apo jo?”

Dhe sigurisht që nuk na prish aspak punë, aq më tepër kur kënga e re do të ketë disa vargje që thonë: “E nëse e kthejmë kohën, thua do dinim ta jetonim më mirë? Bashkë? A s’është #ftohtë aty ku je?...Dashni e lashtë...”.

Kaq mjaftoi që Albani të na zbulojë se kënga e re do të mbajë titullin “Ftohtë” dhe siç i është përgjigjur një komenti, nuk do të jetë e vetmja. Fituesi i “Kënga Magjike 2021” i ka marrë masat që derisa të publikojë albumin nuk do të na lejojë të kemi ftohtë nga mungesa e tij./tvklan.al