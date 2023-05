DeSantis i hyn garës për President të SHBA

23:40 23/05/2023

Guverantori i Floridës, rival i fortë i Trump

Guvernatori i Floridës Ron DeSantis do të shpallë kandidaturën e tij për President të Shteteve të Bashkuara. Mediat amerikane thonë se prezantimin do ta bëjë në një bisedë me Elon Mask të mërkurën.

Kjo do të jetë hera e parë një njoftim i tillë të bëhet në rrjetet sociale. DeSantis konsiderohet si një rivalët më të fortë të ish-presidentit Donald Trump në garën brenda republikanëve.

Tv Klan