Deshi të huaj, e ëma e martoi me shqiptar: Donte të pinte kafe në mëngjes me dhëndrin

18:22 24/09/2023

Fatjona ka sjellë në “Shihemi në Gjyq” nënën e saj, Pieretën. Ajo merr fjalën e para për të shpjeguar konfliktin që i ka sjellë në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Fatjona jeton në Angli së bashku me nënën dhe dy fëmijët e saj.

Rreth 3 vite më parë, Piereta i dhuron shtëpinë në Vlorë dhe Fatjona e rregullon dhe mobilon që të mund ta përdornin. E çuditshmja është se çdo herë që Piereta shkon në këtë shtëpi, ka zënka e debate me fqinjët, diçka që s’ndodh me Fatjonën. Piereta ndërpret Fatjonën duke ndryshuar kursin e bisedës dhe duke shfaqur edhe konflikte të tjera mes tyre.

Piereta: Moj si nuk të vjen zor që më bie mua këtu, që u ndave me burrin, të martova, të rrita fëmijët.

Fatjona: Jo, burrin ma keni gjetur ju, s’e kam gjetur vetë. Burrin ma kanë bërë me lajmësi. Burri im pasi ka ardhur në Angli, kam bërë fëmijën e parë, vajzën, kam rënë shtatzënë me fëmijën e dytë, më deklaron që më ka marrë për pasaportë. U ndava. Lajmësinë ma ka gjetur gjitonia e famshme që kemi ne ballë për ballë. Tani, mua më ke ndarë ti me ata përderisa ju ma keni dhënë.

Piereta: Po ku e dija unë, xhaxhi Pandin ti e kishe si vëlla moj.

Fatjona: Ju e keni gjetur, ju ma keni dhënë, unë s’e njoha fare, ju besova.

Eni Çobani: Po si e pranove ti Fatjona se ti vajzë e re… se edhe sot ta akuzosh mamanë për diçka që ti e ke pranuar vetë, ke sjellë në jetë dy fëmijë, pra është një çikë akuzë e rëndë kjo për nënën tënde.

Fatjona: Kultura, edukata, çdo gjë janë zhvilluar në Shqipëri, por jo edhe aq shumë. Mamaja ime është një gjeneratë komplet ndryshe nga gjenerata ime.

Eni Çobani: Po pra, ju si e pranuat këtë?

Fatjona: Unë jam njohur me një njeri në Angli, mamaja ime nuk ka qenë dakord.

Eni Çobani: Ah, kishit një njohje tjetër?

Fatjona: Po.

Lajmësi ishte fqinji i tyre dhe Piereta i dhuroi 1500 Paund për këtë lidhje që kishte realizuar. Ajo pranon se e kundërshtonte lidhjen që Fatjona kishte në Angli sepse djali ishte i huaj, një fakt që e konfirmon edhe e bija.

Fatjona: Mamaja ime donte shqiptar me idenë që kur të zgjohet në mëngjes t’i thojë “mirëmëngjesi, hajt pimë kafe”, kjo ishte ideja.

Piereta: Të vija të mbaja lagjen në gojë, për atë e doja se ça më bëri, s’më bëri nder veç se më ka shkatërruar edhe me këtë.

Fatjona: Edhe prishi shtëpinë, thotë s’kam faj unë që u ndave ti..

Ardit Gjebrea: Po pse nuk e binde ti mamin për atë që dashuroje?

Fatjona: Nuk bindet kollaj, nuk e kuptoni, mamaja ime nuk bindet kollaj. Për faj të saj unë nuk flas me motrat, nuk flas me tezen, nuk flas me dajën, nuk flas me asnjeri.

Ardit Gjebrea: Pse?

Piereta: Po pse moj të kam ndarë moj të keqen nëna, po ato u bënë me burrin tënd më pas moj, që nga tezja bënte barbekju, që nga motra jote, burri i motrës tënde punonte në lavazh. Pse?

Fatjona: Po të flisnin me mua nuk do bëheshin. Më ndave ti.

Piereta: Më shkatërruat ju mua që ju duhet të më mbanit mua kështu se ju mora një copë mish, ju çova në mes të Londrës, jam gjymtuar nga vetja ime.

Fatjona: Kanë ikur ato histori, ajo ka ikur.

Piereta: Po të rris edhe fëmijën autik.

Fatjona: Faleminderit për aq, tani ku jemi?/tvklan.al