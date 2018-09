Dëshira e futbollistit 31-vjeçar pasi të dalë nga burgu

Futbollisti Adam Johnson dëshiron të luajë për Hartlepool United, një ekip në ligën e 5-të britanike, pasi të lirohet nga burgu. Burime për The Sun konfirmuan se Adam sheh Hartlepool si destinacion të mundshëm.

Në Mars të vitit 2016, futbollisti 31-vjeçar përfundoi në burg për 6 vjet pas skandaleve të seksit ku përfshiheshin të mitur, por do të lirohet me kusht në Mars të vitit 2019.

Futbollisti foli dhe më pas u takua me një fanse 15-vjeçare dhe e sulmoi atë seksualisht në makinën e tij, në një vend të izoluar.

Ai më parë fitonte 60,000 paund në javë dhe kishte një vajzë, Ayla me ish të dashurën e tij Stacey Flounders, me të cilën jetonte. Mendohet se ai është i gatshëm të lidhet sërish me ish-partneren e tij pas lirimit nga burgu.

Kur Johnson u gjykua në Gjykatën e Bradfordit, ai u dërgua fillimisht në burgun e Armley, në Leeds, por më vonë u transferua në një burg të kategorisë C, pasi zyrtarët e burgjeve kishin frikë për sigurinë e tij.

Moorland, në jug të Yorkshire, është një nga burgjet më moderne të Britanisë së Madhe dhe të burgosurit kanë akses në një fushë futbolli, dhomë lojërash dhe palestër.

Shumica e të burgosurve kanë dhomat e tyre me tualet dhe disa madje mund të përdorin edhe PlayStation./tvklan.al