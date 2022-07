Dëshmitarët rrëfejnë masakrën në Athinë

12:11 04/07/2022

Vrasja e tre shqiptarëve në Greqi, zbardhen detaje të reja për ngjarjen

Detaje të reja janë zbardhur nga përplasja me armë zjarri që trondit Athinën dhe përfundoi me tre viktima me shtetësi shqiptare.

Mediat fqinje raportojnë se i pari që nisi të qëllonte ishte 48-vjeçari nga Korça Andon Tefi, ndaj rivalit të tij në tregun e narkotikëve, Armando Lamaj. Ai më pas u largua me një automjet tip “Mercedez-Benz” ku mori zvarrë viktimën 23-vjeçar dhe tentoi të arratisej, duke lënë të plagosur edhe dy policë.

Hetuesit e policisë greke janë të bindur që ngjarja ka të bëjë me larje hesapesh mes bandave të drogës, kjo pasi 48-vjeçari Tefi ishte një emër i njohur për autoritete dhe i skeduar më parë për drogë, ndërsa ishte pjesë e organizatave kriminale.

Për policinë greke, ai konsiderohej si një nga kriminelët më të ashpër në Athinë, pasi ishte i pamëshirshëm dhe lëvizte gjithmonë i armatosur. Kjo u pa qartë edhe nga mënyra se si ai qëlloi fillimisht 23-vjeçarin që lëvizte me motor gjatë sherrit dhe ekzekutoi tepër ftohtë të atin e tij Armando Lamaj, i cili doli nga makina sapo pa djalin e tij të qëlluar.

Një dëshmitar, i cili ndodhej në vendin e ngjarjes ka përshkruar me detaje masakrën e ndodhur në qendër të Athinës. “Ai ishte i tërbuar, gjuante pa pushim dhe në të gjitha drejtimet”, shprehet dëshmitari për agresorin. Sipas tij, teksa autori ndodhej në një makinë, u shfaqën dy automjete të tjera dhe një motor. Njëri prej tyre iu afrua dritares së 48-vjeçarit dhe e goditi me grusht. Dëshmitari okular flet për tërbimin e Tefit, i cili shprehet se “derisa ka hipur në makinën tjetër ka vazhduar të gjuajë në të gjitha drejtimet, pa llogaritur asgjë”.

