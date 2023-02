Dëshmitë rrëqethëse të të mbijetuarve nga tërmeti

20:20 07/02/2023

Shumica e njerëzve në Gaziantep tanimë strehohen brenda bunkerëve dhe strehimoreve të improvizuara përreth lagjeve të tyre. Uji dhe energjia janë ndërprerë dhe vështirë se dikush ka fjetur. Ata më pak me fat e kanë kaluar natën jashtë, në ambiente të hapura, rreth zjarrit për t’u ngrohur mes temperaturave të acarta.

Brenda bunkerëve, prindërit kanë bërë çmos për t’i mbajtur fëmijët e vegjël me lodra dhe aplikacione celulare, por klithmat e atyre që kërkojnë të dashurit e tyre i kanë mbajtur zgjuar njerëzit brenda strehimoreve.

Operacioni bëhet edhe më i vështirë për shkak edhe të dëborës. Mes rrënojave ekipet e kërkim shëptimit janë në garë me kohën për të gjetur të mbijetuar.

Sabiha Alinak, e prekur nga tërmeti: Aty janë nipat e vjehërrve, kemi dy ditë që jemi këtu, jemi të dërmuar, po e shihni si jemi, kur është fjala për shtetin, thonë shteti është këtu, ku është shteti, ku kanë qenë për dy ditë? Po i lutemi. Le t’i shpëtojmë. Mund ta bëjmë me mjetet tona. Nëse skuadrat e emergjencës shtetërore nuk vijnë, për hir të Zotit le ta bëjmë.

Ahmet Alinak: Unë kam dy nipa në rrënojat pas meje. Rreth orës dy të ditës së djeshme, kjo ndërtesë u shemb. Ndoshta ka qindra ndërtesa të tjera si kjo. Mijëra janë aktualisht nën rrënoja. Autoritetet turke nuk do të lejojnë i shpëtojmë me mjetet tona, por as ata nuk dërgojnë askënd për të ndihmuar.

Ndërkaq në Sirinë e prekur nga lufta civile, kriza humanitare është thelluar edhe më shumë pas goditjes së tërmetit vdekjeprurës. Banorët vendas dhe mjekët ndihmës që punojnë në terren në provincën Alepo të goditur nga fatkeqësia në Siri kanë rrëfyer momentet e tmerrshme.

“Zoti është më i madhi,” brohoritën shpëtimtarët në Jindires në Siri ndërsa nxorrën të gjallë një vajzë të re nga rrënojat e një ndërtese të shembur. Fytyra e Noor ishte e mbuluar me pluhur dhe trupi i saj ishte varrosur në mbeturina, por shpëtimtarët i shprehen se ajo nuk ishte lënduar rëndë.

“Babai yt është këtu, mos u frikëso. Noor, të lutem më shiko këtu. Fol me babanë tënd. Shiko! Këtu është babai yt. Fol me babanë tënd. Faleminderit Zotit për sigurinë tënde. Faleminderit Zotit për sigurinë tënde.”

Sot në mëngjes qyteti u zgjua i shkretë, me njerëzit ende të tronditur. Shumë preferojnë të qëndrojnë brenda makinave të tyre sesa në apartamentet e tyre. Ato makina janë të mbushura me bagazhe, gati për t’u larguar sa më shpejt që të lejojë rasti. Numri i viktimave pritet të rritet ndjeshëm në Sirinë veriperëndimore të kontrolluar nga rebelët.

