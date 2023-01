Dëshmoi masakrën e Reçakut, Walker: Beogradi më shpalli “non grata”, edhe sot jam “i ngrirë”

23:58 18/01/2023

Më 15 Janar Kosova kujtoi 24-vjetorin e masakrës së Reçakut, ku forcat serbe vranë barbarisht 45 civilë shqiptarë. Rol të rëndësishëm në njohjen e kësaj masakre dhe krimeve që bëri Serbia kundër shqiptarëve në Kosovë ka edhe diplomati amerikan William Walker, i cili asokohe shërbente si kreu i misionit të OSBE-së.

Walker ishte i ftuar në emisionin “Opinion” ku ka dëshmuar se si u njoh me ngjarjen në Reçak mëngjesin e 15 Janarit 1999. Po ashtu, ai ka treguar edhe reagimin e Beogradit zyrtar asaj kohe. Walker tha se e shpallën “non grata”, një lajm që pranon se e mësoi nga shtypi. Ai u shpreh se iu dhanë 24 orë kohë të largohej, por për shkak të ndërhyrjes së ndërkombëtarëve, Beogradi tha se ai është në statusin “i ngrirë”.

Kjo sipas Walker donte të thoshte që qeveria e Beogradit nuk do të merrej me të, por zëvendësin e tij. Madje, William Walker tha për gazetarin Blendi Fevziu se ai ka ende këtë status.

Blendi Fevziu: Çfarë reagimi patën serbët pas asaj konference?

William Walker: Reagimi grupit?

Blendi Fevziu: Jo, i zyrtarëve. Nga qeveria.

William Walker: Nga Uashingtoni?

Blendi Fevziu: Jo, nga Beogradi.

William Walker: O, nga Beogradi. Nuk iu desh shumë kohë për të thënë se Walker-i ishte një gënjeshtar, se Walker-i ishte një agjent…

Blendi Fevziu: Se Walker-i është një person “non grata”…

William Walker: Më duket se kjo ndodhi dy ditë më vonë. Nuk ma thanë mua se isha një person non grata, e mësova nga shtypi. Isha në Beograd me Dick Holberg. Shkova për të ngrënë mëngjesin në cilindo hotel që ndodheshim. Erdhi shtypi dhe më pyetën se çfarë mendoja për shpalljen si një person non grata. I thashë se nuk e kisha idenë se për çfarë po flisnin.

Blendi Fevziu: Ju nuk ia kishit fare idenë. Ishte shtypi që ju informoi për këtë situatën.

William Walker: Po.

Blendi Fevziu: Dhe cili ishte reagimi i Uashingtonit?

William Walker: Falë Zotit, pati reagim nga komuniteti ndërkombëtar, OSBE-ja, Uashingtoni, Londra, Parisi, Roma, madje edhe Moska. Me sa duket i kaluan disa fjalë Millosheviçit se nuk do të pranonin që të më përzinin nga shteti.

Blendi Fevziu: Duke u sjellë në këtë mënyrë, kjo ishte e tmerrshme për të gjithë nëpër botë.

William Walker: M’u dhanë 24 orë të largohesha nga shteti. Më telefonoi Ministri i Jashtëm i Norvegjez i cili ishte në krye të OSBE-së, Knut Vollebæk. Më tha, rri rehat Walker, ne po i themi Millosheviçit se nuk mund ta bëjë këtë gjë. U desh një ditë pak a shumë dhe më thanë se jam i ngrirë në statusin tim prej personi non grata. I thashë, çfarë do të thotë se jam i ngrirë.

Blendi Fevziu: Çfarë është “ngrirë”?

William Walker: Madje ende jam i tillë, mesa jam në dijeni. Kjo do të thoshte se qeveria e Beogradit nuk do të merrej më me mua, do të merreshin me zëvendësin tim francez të cilin e konsideronin si zëvendësuesin e parë. Unë nuk e konsideroja si zëvendësuesin e parë, por Beogradi e konsideronte të tillë.

Blendi Fevziu: Patët diskutime brenda misionit?

William Walker: Jo shumë.

Blendi Fevziu: Të gjithë ishin të shqetësuar…

William Walker: Po, të gjithë mendonim se çfarë do të ndodhte tani. Ëalker-i është shpallur si person non grata. Në fakt qëndrova në zyrën time për disa ditë. Më thanë të mos largohem nga zyra pasi mund të më marrin, apo diçka e tillë. Nuk mendoj se do të bënin diçka të atillë. Millosheviçi ishte një njeri hokatar, lë ta themi në këtë mënyrë. Mendonte gjithnjë se ishte më i zgjuar se kushdo tjetër dhe ndoshta mendonte se më kishte frikësuar që të mos flisja më. E kishte gabim./tvklan.al