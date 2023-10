“Dështimi i inteligjencës izraelite”, gazetarja Bejdo: Kanë qenë të fokusuar në sulmet e bregut perëndimor

22:53 09/10/2023

Sulmet e Palestinës ndaj Izraelit kanë qenë tema në emisionin “Opinion” në Tv Klan mbrëmjen e sotme. Ndër të ftuarit në studio ka qenë edhe gazetarja Rosela Bejdo e cila dha detaje lidhur me situatën në Izrael dhe Palestine ditët e fundit. Ndër të tjera gazetarja tha se inteligjenca izraelite ka dështuar pasi ato nuk e kanë pritur hyrjen e militantëve në rrugë tokësore si dhe ishin të fokusuar në sulmet në bregun perëndimor.

“Mes viktimave mendohet se jane 900 shtetas izraelitë si dhe 9 shtetas amerikane, ka egjiptianë, tajlandez ndërsa nga pala tjetër flitet për 700 viktima, kemi një bilanc në rritje që tashmë e kalon 1600 viktima, por ajo që e bën më komplekse është çështja e pengjeve. Nuk ka ndodhur kurrë më parë që hyjnë në rrugë tokësore në Izrael dhe prandaj inteligjenca izraelite ka dështuar sepse nuk ka qenë e përgatitur për një sulm sepse ka qenë e fokusuar në sulmet në bregun perëndimor dhe nuk ka menduar se militantë nga Gaza një vend që e kanë mbajtur të bllokuar të arrinte edhe pse ishte i fuqishëm të kalonte sistemin e inteligjencës dhe sigurisë. Do të thotë që është nënvlerësuar. Nuk ishte menduar që do të kalonte sistemet e sofistikuara të Izraelit do të depërtonte atë që ka qenë një mur që ndante Ripin e Gazës me Izraelin, me mure të nëndheshme, sensor, radar.”

Gjithashtu lidhur me dështimin e inteligjencës izraelite, Gerti Bogdani, Njohës i Marrëdhënieve Ndërkombëtare u shpreh se sistemi ka pasur një hakerim nga Irani.

“Mendohet që ka pasur hakerim, dhe supozohet se është hakeruar nga Irani e dyta janë kullat e vrojtimit. Ato janë asgjësuar që në momentin e parë dhe prandaj ka qenë e lirshme hyrja. Ka qenë një dështim shumë i madh jo vetëm i teknologjise, por edhe nga terreni.”/tvklan.al