Dështimi i negociatave, Alibeaj mbledh Kryesinë

20:05 02/11/2022

Alibeaj sot ka mbledhur Kryesinë tjetër të Partisë Demokratike. Zhvillimet në kampin blu po i ndjek gazetarja e Tv Klan, Jolldiz Mitro e cila ka dhënë më shumë detaje rreth asaj që po ndodh.

Reis Çiço: Ku po mbahet kjo mbledhje e Alibeajt dhe të tjerëve dhe për çfarë kryesie bëhet fjalë?

Jolldiz Mitro: Bëhet fjalë për kryesinë e grupimit të Enkelejd Alibeajt, e cila është mbledhur në degën 7 të Partisë Demokratike, jo në selinë blu dhe as në ambientet e Kryesisë së Kuvendit ku mblidhen zakonisht deputetët që mbështesin Enkelejd Alibeajn. Nga 34 anëtarë që ka pasur më herët Kryesia e PD e grupimit të Alibeajt, kanë mbetur në 29 anëtarë për shkak të dorëheqjeve që kanë bërë që në muajin Mars disa prej anëtarëve të kësaj kryesie. Aktualisht, në mbledhjen që po zhvillohet në degën 7 të PD-së, janë të pranishëm 14 anëtarë kryesie, ndërsa sipas zyrës së shtypit të grupimit të Enkelejd Alibejat, 4 anëtarë të tjerë të kësaj kryesie janë futur përmes online, pra po zhvillojnë mbledhjen online. Kjo mbledhje mbahet një ditë pas asaj të grupit të thirrur nga mbështetësit e Alibeajt, ku ky grupim deklaroi se do të dalë më vete në zgjedhjet lokale të 14 Majit.

Reis Çiço: Pse në njësinë 7 është bastjoni i Alibeajt?

Jolldiz Mitro: Në fakt, disa prej mbledhjeve të thirrura nga Enkelejd Alibeaj janë thirrur në Kryesinë e Kuvendit, deputetët të rreshtuar në grupimin e Alibeajt nuk kanë zhvilluar më mbledhje në kryesinë blu, por ka pasur dhe mbledhje të tjera që janë zhvilluar pikërisht këtu, në degën numër 7 të Partisë Demokratike ku demokratët e Enkelejd Alibeajt mbase ndihen më të sigurtë dhe përsa i përket mbështetjes elektorale që gëzojnë në këtë degë.

Reis Çiço:Çfarë vendimesh mund të merren në këtë mbledhje?

Jolldiz Mitro: Kjo mbledhje vjen pikërisht pas mbledhjes së grupit një ditë më parë, ku grupimi i Enkelejd Alibeajt u shpreh se do të dalë më vete në zgjdhjet lokale të 14 Majit duek përsëritur kështu një skenar të ngjashëm me atë të 6 Marsit ku deputetët e PD dolën me 2 kandidatë dhe ku vetëm grupimi nga Berisha arriti të marrë Bashkinë e Shkodrës.

Grupimi i Alibeajt është shprehur përmes një deklarate se do të dalë me një kandidat më vete për shkak të kushteve që ishte vënë nga pala negociatore, pra nga Paloka që sipas Alibejt ishte kërkuar njohja e statutit të 11 Dhjetorit dhe për rrjedhojë, edhe njohja e Sali Berishës si kryetar i kësaj force politike, por këto pretendime të Alibeajt janë hedhur poshtë nga Berisha dhe më pas nga Paloka, i cili është shprehur se nuk janë vënë kushte të tilla, por qëllimi i vetëm i grupimit Alibeaj është mosnjohja e primareve dhe strukturave të reja drejtuese të PD.

Grupimi i Alibeajt kërkoi ngritjen e një Këshilli Kombëtar në nivel qëndron dhe në nivel lokal, ku përzgjedhja e kandidaturave të kalonte në fillim përmes këtij filtri dhe më pas përmes një procedure të alternuar ku 50 % e kandidatëve të zgjidheshin nga primaret dhe 50 % përmes një sondazhi.

Kjo vendimarrje po diskutohet aktualisht në mbledhjen e kryesisë së grupimit Alibeaj dhe ku pritet nëse do të ketë dhe një qëndrim sa i përket mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, nëse ky Këshill do të mblidhet për vendimmarrjen për të dalë më vete në zgjdhjet lokale të 14 Majit./tvklan.al