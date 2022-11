Dështimi i negociatave me grupin e drejtuar nga Alibeaj/ Berisha: Kush prek flamurin e PD i ka bërë hesapet shumë keq

18:52 01/11/2022

Dështimi i negociatave me grupin e drejtuar nga Enkelejd Alibeaj për të dalë me një kandidat të përbashkët të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 14 Majit është komentuar përmes një prononcimi për mediat nga kryetari i kësaj force politike Sali Berisha.

Deklaratës së grupit të drejtuar nga Alibeaj se një ndër shkaqet që negociatat kanë dështuar ka qenë kushti që u është vendosur për njohjen e statutit të “11 Dhjetorit”, Kryetari i PD-së Berisha i është përgjigjur duke thënë se është ky statut përbën themelin e fitoreve në zgjedhjet e 14 Majit.

Kryedemokrati Berisha ka thënë se opozita nuk mund të pengohet nga asgjë për të fituar këto zgjedhje teksa ka shtuar se grupi i deputetëve të drejtuar nga Alibeaj “janë ftuar pa asnjëlloj paragjykimi që të bashkoheshin nëse donin të garonin për çdo post në bashkitë e vendit të paraqisinin kandidatë ose të krijonin franskion”, por Berisha thekson se “ata nuk e duan as statutin, as primaret dhe as franksionin”.

Në fund të fjalës së tij, kryetari i PD-së Berisha ka paralajmëruar se “kush prek flamurin e PD-së, i ka hesapet keq”.

Sali Berisha: Ai është dokumenti bazë i PD në momentet kur ajo ndodhej alternativës “to be or not to be” dhe është themeli i saj mbi të cilin është ngritur kjo forcë politike sot më e fuqishme se kurrë dhe më e rëndësishme se çdo forcë tjetër. Është ky statut që përbën themelin e fitoreve në zgjedhjet e 14 Majit.

Kam një takim me kryetarët e degëve të PD-së të Tiranës për të ju dhënë udhëzimet për të bërë diskutimet për protestën e jashtëzakonshme. Ju nuk mund ta imagjinoni se sa zien sot urrejtja ndaj Ramës dhe bandës së tij në qeveri.

Opozita nuk mund të pengohet nga asgjë për të firmosur fitoren në këto zgjedhje. Zotërinjtë që janë një grup deputetësh u ftuan ose erdhën pa asnjëlloj paragjykimi dhe prapamendimi që të bashkohen nëse donin të garonin për çdo post në këto bashki, të paraqisnin kandidatë ose të krijonin franksion. Por ata nuk duan, as statutin dhe as primaret dhe as franksionin.

E sigurtë të jeni ju se ai që prek flamurin e PD i ka bërë hesapet shumë keq. Këtë do të shihni ditët e ardhshme. Nuk i preket flamuri PD./tvklan.al

