Dështon takimi i Kurtit me grevistët

16:57 13/09/2022

Sindikata e Arsimit rrëzon tre ofertat e Kryeministrit

Pa marrëveshje ka përfunduar takimi ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe Këshillit Grevist. Kreu i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit Rrahman Jasharaj tha se greva vazhdon.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, deklaroi se në takim ia ka paraqitur atij tri oferta shtesë Këshillit Grevist, pos asaj prej 50 euro në muaj për tre muajt e ardhshëm.

“Oferta shtesë ishte kjo: do të jenë pjesë përmbajtjesore e diskutimeve publike për ligjin për pagat. Sepse diskutimet preliminare po përfundojnë. Dy të tjerat ishin që bashkërisht me BSPK-në do ta bëjmë reformën e sistemit pensionale duke e hequr atë pragun famëkeq prej 15 vjet përvojë punë dhe u zotuam që tek barnat esenciale do të shtojnë 10 milionë euro.”

Sindikatat kanë kërkuar nga 100 euro shtesë deri në miratimin e plotë të Ligjit të Pagave, i cili pritet të miratohet në Kuvendin e Kosovës, pas disa javësh.

