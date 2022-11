Foto/ Ky është polici i akuzuar për vjedhje në Itali

14:11 23/11/2022

Polici dhe dy shqiptarët dyshohen për 18 vjedhje, u zbuluan nga makina që përdornin

“Unë jam një polic”, kështu ka deklaruar ish-efektivi i policisë së Lezhës, Klisman Nikolli, para Gjykatës Italiane, pasi u ndalua si i dyshuar për vjedhje. Bëhet fjalë për grabitjen e disa banesave të kryera nga data 30 Tetor deri në 15 Nëntor, në Veneto dhe Friuli. Bashkë me 27-vjeçarin, u arrestuan dhe dy shqiptarët e tjerë, Viktor Bilani 30-vjeç dhe Flor Koca, 35-vjeç. Ata u prangosën para një hoteli, teksa po prisnin një grua t’i shoqëronte në aeroport.

Teksa mbanin valixhet e mbushura me sendet e vjedhura, përballë tyre u gjendën forcat e policisë. Atyre iu sekuestruan 119 bizhuteri ari, 9 kapele bejsbolli, një tub dhe kaçavida, 11 mijë euro, ndërsa dyshohen për 18 raste grabitjeje. Identifikimi i tyre u bë pasi lëviznin çdo here më një automjet tip BMVV.

Makina që lëviznin shfaqej në kamerat e sigurisë pranë vendeve ku raportoheshin vjedhjet. Grupi i hajdutëve vepronte kryesisht mes orës 17:30 deri në orën 19. Tre shqiptarët, para prokurorëve italianë zgjodhën të heshtin duke mos iu përgjigjur pyetjeve, ndërsa kërkesës së avokatëve, për t’u dhënë masë më të lehtë sigurie u hodh poshtë nga gjykata pasi konsiderohen persona me rrezik arratisjeje nga territori italian.

Klisman Nikolli u përjashtua menjëherë nga policia e shtetit, pas mbërritjes së informacioneve nga pala italiane për ndalimin e tij. Mirëpo prej emërimit në krye të Policisë së Shtetit të Muhamet Rrumbullakut, ai është efektivi i 16 i përjashtuar nga radhët e bluve.

Më herët kryepolici ka firmosur largimin edhe të 15 punonjësve të tjerë. 7 prej tyre janë në Berat, pasi nuk zbuluan serat me kanabis, tre shefa komisariatesh, ndërsa të tjerët ishin efektivë me pozicione të ndryshme. Me urdhër të Rrumbullakut gjithashtu janë pezulluar nga detyra edhe 4 të tjerë, për të cilët pritet të merret vendim për rikthim apo të largohen nga organizata e policisë.

TE PERJASHTUAR NGA POLICIA

Shamet Kuqo – Komisariati nr.6, Tiranë

Elton Gjedia – Komisariati nr.6, Tiranë

Florenc Bicerri – Policia Rrugore Tiranë

Pashk Syziu – Shef komisariati Devoll

Pjerin Lazri – Shef komisariati Pukë

Bujar Mehmeti – Shef Komisariati nr.1, Tiranë

Alban Ramaj – Inspektor krimesh, Tiranë

Flamur Sula – Shefi i postës në Farkë, Tiranë

Klisman Nikolli – Efektiv policie në Lezhë

Baki Musaku – Shef për Krimet, në Berat

Sokol Lazaj – Shef komisariati në Berat

Ardit Hasanbegaj – Shef për Krimet, Berat

Artan Musaj – Shef i Stacionit të Policisë Dimal

Miço Rakazija – Specialist për Krimet, në Dimal

Vladimir Toska – Efektiv policie në Dimal

Gazmend Sulaj – Efektiv policie në Dimal

