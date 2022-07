Detaje: Të plagosurit sonte në Milot i kanë shpëtuar 2 atentateve

21:50 22/07/2022

Dy persona kanë mbetur të plagosur në Milot pas disa të shtënave me armë zjarri. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e kësaj të premteje rreth orës 21:00 në qendër të qytetit.

Sipas të dhënave të tvklan.al, dy të plagosurit janë dërguar drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për shkak se ndodhen në gjendje të rëndë. Të plagosurit janë Ylli Brahimi dhe Preçi.

Të dy këta persona nuk janë emra të panjohur si për autoritetet policore, ashtu edhe për publikun.

Në Janar të 2021, Ylli Ibrahimit i bënë një atentat me armë zjarri po në Milot. Ai mbeti i plagosur në këmbë, pasi u qëllua nga dy persona që udhëtonin me motor. Këto janë dhe pamjet e atentatit.

(Video nga ngjarja e 13 Janarit 2021, ku mbeti i plagosur Ylli Ibrahimi)

Ndërsa Klisman Preçit iu bë atentat më 14 Maj të këtij viti, në Ishull Lezhë. Ai udhëtonte me makinë së bashku me kushëririn e tij Blerim Preçi kur rreth orës 20:05 është qëlluar me breshëri plumbash nga një automjet tjetër. Autorët mësohet se lëviznin me një makinë Audi dhe sapo iu kanë afruar shënjestrës kanë hapur zjarr. Dy kushërinjtë i shpëtuan plumbave.

(Video nga ngjarja e 14 Majit 2022, ku iu bë atentat Klisman Preçit)

Sa i përket ngjarjes së ndodhur mbrëmjen e kësaj të premteje, për momentin nuk ka ende detaje. Në vendngjarje kanë shkuar forcat e policisë për të zbardhur krimin./tvklan.al