Detaje të tjera nga vrasja në Maliq: Gjergji Mullalli e qëlloi me armë Luizën, vijon të jetë në arrati

08:57 30/07/2023

Gjergji Mullalli, 55-vjeçari që vrau bashkëshorten e tij 46-vjeçare Luiza Mullalli (Ferati) vijon të mbetet ende në arrati. Policia nuk ka mundur që të zbulojë gjatë natës se ku është fshehur 55-vjeçari që pasi i mori jetën bashkëshortes, e hodhi në një gropë septike pranë banesës së saj në fshatin Zëmblak të Maliqit

Uniformat blu bëjnë me dije se ai e ka qëlluar me armë zjarri Luizën, me të cilën ishte në proces divorci. Dyshimet kryesore, siç ka mësuar gazetarja e Klan News, Daniela Zisi, janë që ai e ka kryer vrasjen për motive xhelozie.

“Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve kundër Jetës dhe Personit të DVP Korçë, në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Maliq, në vijim të veprimeve procedurale të kryera në lidhje me këtë ngjarje referuan materialet në Prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin Gjergji Mullalli, 55 vjeç, banues në fshatin Zëmblak, për veprën penale “Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare”. Nga hetimet e kryera dyshohet se ky shtetas për motive të dobëta ka vrarë me armë zjarri bashkëshorten e tij shtetasen Luiza Mullalli, 46 vjeçe, të cilën më pas e ka hedhur në një gropë septike, pranë banesës së saj”, njoftoi policia këtë të diel.

Çifti Mullalli ishte në proces divorci. Ata kanë qenë të martuar prej 25 vitesh dhe ishin prindër të 3 fëmijëve, 2 vajzave dhe 1 djali. Për shumë vite, familja Mullalli jetoi në kryeqytetin grek, Athinë.

Nëna e Luizës, Muhazez Ferati, tha për mediat pas krimit se vajza e saj ishte me urdhër mbrojtjeje nga bashkëshorti.

Babai i saj, Avziu, tregoi se dhëndri kishte tentuar ta mbyste më parë Luizën, ndërsa para te ditësh ajo e kishte gjetur shtëpinë të hapur. Dyshimet ishin se kishte hyrë Gjergji

Të tjerë dëshmitarë, si trajneri i çiklizmit djalit të çiftit, tregoi për mediat se Gjergj Mullalli zihej me bashkëshorten, ishte xheloz dhe i sëmurë psikik