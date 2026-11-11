11 nëntor 2026 – Për shkak të kushteve jo të mira meteorologjike, është pezulluar lundrimi i mjeteve të vogla dhe atyre të peshkimit që operojnë në Gjirin e Vlorës.
Në bazë të parashikimeve, priten erëra të forta dhe dallgë nga 2.00 deri në 4.50 metra. Pezullimi i lundrimit do të nisë nga ora 16:00 e pasdites së sotme deri në orën 06:00 të datës 14 nëntor.
“Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar brenda dhe jashtë Gjirit të Vlorës gjatë datave 11-14.11.2026, ku duke filluar nga ora 16:00 e datës 11.11.2026 pritet erë në drejtimin JUG-JUGLINDJE me forcë deri 7-8Bft, shpejtësi 20–35 m/s dhe lartësi dallgësh nga 2.00 deri në 4.50 metra, ju njoftojmë si më poshtë :
Është ndaluar pajisja me leje nisjeje e mjeteve të vogla lundruese dhe atyre të peshkimit që synojnë të operojnë jashtë Gjirit të Vlorës (në det të hapur), duke filluar nga ora 16:00 e datës 11.11.2026, deri në orën 06:00 të datës 14.11.2026”, thuhet në njoftimin zyrtar.
Ndërkohë, anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse.
/tvklan.al