Dezertoi në Ukrainë, vritet në Spanjë piloti rus

21:21 20/02/2024

Dyshohet se u vra javën e kaluar pasi u zhvendos në qytetin e Villajoyosa në Alicante

Një pilot rus i cili dezertoi me helikopterin e tij në Ukrainë vitin e kaluar në një operacion sekret, është gjetur i vdekur në Spanjë, sipas inteligjencës ushtarake në Kiev.

Raportet në mediat ruse dhe spanjolle bjën të ditur se Maksim Kuzminov u gjet i vdekur në një garazh nëntokësor në Spanjë javën e kaluar. Autoritetet dyshojnë se vrasja ka ndodhur pasi ai u zhvendos në qytetin e Villajoyosa në Alicante në bregdetin e Mesdheut.

Raportet pretendonin se ai ishte vrarë nga persona të armatosur të panjohur të cilët qëlluan 12 herë mbi Kuzminov. Një makinë e djegur u zbulua pranë shtëpisë së tij. Policia spanjolle fillimisht kishte menduar se të shtënat ishin të lidhura me bandat. Në Spanjë ai qëndronte me një pasaportë ukrainase me një emër tjetër.

Kuzminov kaloi vijën e frontit gushtin e kaluar ndërsa ishte në një fluturim midis dy bazave ajrore ruse. Ai duhej të transportonte pjesë për avionët luftarakë Su-27 dhe Su-30. Në vend të kësaj, ai uli helikopterin e tij në territorin ukrainas, ndërsa dy kolegët e tij pilot u vranë. Në atë kohë oficerët e tij e kishin bindur Kuzminovin të dezertonte gjatë një operacioni gjashtëmujor. Para kësaj, familja e pilotit ishte dëbuar gjithashtu edhe nga Rusia.

Kuzminov u shfaq shtatorin e kaluar në një konferencë shtypi të profilit të lartë në Kiev, ku ai po konsideronte t’i bashkohej forcave ajrore të Ukrainës. Është e paqartë nëse ai ndryshoi mendje dhe pse vendosi të largohej për në Spanjë.

