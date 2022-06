Dezinsektimi mungon në bregdet

15:49 24/06/2022

Shkak, ankesat për tenderin

Kanë kaluar thuajse 2 muaj nga çelja zyrtare e sezonit turistik dhe në vijën bregdetare nuk është kryer ende dezinsektimi.

Dezinsektimi duhet të kryhet në fillim të sezonit veror për të garantuar një mjedis të rehatshëm dhe higjenik për pushuesit, por në bregdetin e Adriatikut, në këtë fund Qershori, ky proces nuk është kryer ende”

Prania e insekteve e kryesisht mushkonjave mbetet një problem

për pushuesit në plazhet e Durrësit, e jo vetëm.

“Shumë problem e kemi, mushkonja ngado”

“Na kanë berë gjak, duhet të kryhet dezinsektimi patjetër”

Shkak për këtë situatë është bërë pezullimi i 4 tendera vetëshpallur nga “Agjencia e Blerjeve të Përqendruara” me objekt “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane”.

Fondi prej 79 milionë lekësh ishte parashikuar për kryerjen e dezinsektimit në 6 qarqe të vendit, në Shkodër, Lezhë, Tiranë, Durrës, Fier dhe Vlorë. Afati për shpalljen e fituesve ishte data 26 Maj 2022, por kjo nuk ndodhi.

Kreu i Agjencisë së Blerjeve të Perqendruara Endri Mullaj, pohon për Tv Klan se shkak për pezullimin ështe bërë ankimimi i 2 subjekteve në Komisionin e Prokurimit Publik në lidhje me kriteret kualifikuese dhe specifikimet, që hartohen nga Instituti i Shëndetit Publik. Në këto kushte deri në marrjen e një vendimi nga komisioni, sezoni veror dhe pushuesit e bregdetit do të vijojnë të përballen me mungesën e dezinsektimit dhe praninë e insekteve.

