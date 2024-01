Dhimbja e humbjes së babait përlot konkurrentin, Alketa Vejsiun dhe Arilena Arën

23:35 12/01/2024

Kevin, konkurrenti që do të hapte pjesën e fundit të spektaklit “X Factor Albania” në Tv Klan, pësoi një problem teknik para fillimit të performancës.

Ndërsa ekipi merrej me zgjidhjen, moderatorja Alketa Vejsiu qëndroi me të në skenë për të ndarë disa detaje rreth historisë së Kevinit.

Disa muaj më parë ai ka humbur babain. Vejsiu u përpoq t’i jepte forcë konkurrentit, por historia e tij përkon me të moderatores e cila po ashtu humbi të atin pak kohë më parë. Mes fjalësh e emocionesh, Vejsiu u përlot e bashkë me të edhe Arilena Ara, që ndan të njëjtën dhimbje.

“Ka një histori të dhimbshme Kevin dhe ne kemi folur bashkë shumë herë në audicione sepse njerëzve të skenës iu duhet shumë herë që të menaxhojnë emocionet edhe në ditët e tyre më të vështira, në ditët e tyre më të hidhura, të vazhdojnë profesionin apo misionin për të cilin janë nisur. Kevin ka humbur babain shumë pak muaj para se të vinte këtu në X Factor, kështu që prezenca e këtij djali nuk është vetëm ëndrra të tij, është edhe ëndrra e babait të tij. Nëna ka mbetur e vetme me tre fëmijë dhe… unë nuk dua të të ngarkoj emocionalisht sepse doja ta thoja në fund të performacës që mos të ta bëja ty të vështirë prezantimin, por doja të të thoja vetëmk të gjë që duhet një forcë e jashtëzakonshme për të vazhduar kur na mbeten këto boshllëqe që nuk na i plotëson dot asgjë më.

Ne jemi takuar të dy kur unë një ditë vetëm pas humbjes së babait isha me ju për të prezantuar natën e parë të audicioneve, jeta vazhdon dhe muzika është në fakt një nga rrugët më të bukura për t’ia dalë… është e vërtetë që muzika na shpëton në shumë mënyra, në momente shumë të vështira emocionesh, jo vetëm kur humbim dikë, por kur ndahemi nga diksuh që kemi dashur shumë, edhe kur festojmë dhe celebrojmë momentet e lumtura kështuqë dua të të uroj shumë kurajë dhe e di që njerëzit që ikin dhe na lënë këtë dhimbje kaq të madhe shfaqen gjithmonë në mënyra shumë të bukura prandaj ndieje të lutem prezencën e babait tënd sot se do të të japë krahë dhe do të të japë forcë që ti të këndosh sot. Jam këtu me ty”.

Kevin e mbylli me sukses performancën e tij, teksa kamera shfaqi sërish portretin e përlotur të Arilena Arës./tvklan.al