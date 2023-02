“Dhimbje koke” te Chelsea

Shpërndaje







23:00 01/02/2023

Vetëm 3 nga 7 blerjet e reja do të regjistrohen në Champions League

Janar ishte tepër i bujshëm në shtëpinë e Chelsea. Blutë e Londrës shpenzuar shifra rekord për të blerë lojtarë që pritet të bëjnë diferencën për pjesën e mbetur të sezonit. Plot 7 futbollistë të ri u bashkuan me Chelsea, por vetëm tre prej tyre do të arrijnë që të provojnë himnin e Champions League me fanellën blu mbi shpinë.

Në këtë mënyrë topi kalon pikërisht në fushën e teknikut Graham Potter, të cilit i duhet të zgjedh vetëm tre prej tyre në mesin e Joao Felix, Mydryk, Badiashile, Mudieke, Andrey Santos, Fofona dhe Enzo Fernandez.



Rregullorja e UEFA-s limiton jo pak planet e Chelsea, që në shpenzimet mbi 300 milionë euro afroi lojtarë në çdo repart të fushës, përveçse në portë.

Konkurenca e madhe pritet të sjell frytet e duhura te Blutë, pavarësisht se specialistët i tremben faktit që lojtarët mund të vuajnë përshtatjen. Chelsea ka afat të shkurtër për të zgjedhur dhe Potter i duhet të vendos shumë shpejt se kush vlen për vijueshmërinë në Kupat e Europës.

Klan News