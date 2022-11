Dhoma e kuqe – Episodi 175

Shpërndaje







21:00 11/11/2022

Pembe rrefen mbi tradhëtinë dhe dhunën sistematike të bashkëshortit të saj.

Çfarë ka ndodhur me të dhe dy fëmijet pasi i shoqi i la ata në mes të rrugës?

Po Derja çfarë do të rrëfejë në lidhje me raportin e saj me Musanë?