Bllokohet gurorja e fisit Rraja, inspektohen dëmet në shtëpitë në afërsi të saj

09:19 09/07/2023

Pas arrestimeve për dhunën barbare të shkaktuar ndaj anëtarëve të familjes Maja, është bllokuar edhe aktiviteti i gurores në Borizanë në pronësi të “Delia Group” me administrator Viktor Delia. Gurorja është në pronësi të Përparim Rrajës, kushëririt të ish-deputetit Rrahman Rraja, i cili ka leje shfrytëzimi dhe licencë për këtë aktivitet.

Policia, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore dhe Autoritetin Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera, ushtruan kontroll në këtë subjekt, me vendndodhje rreth 300 metra mbi fshatin Borizanë, në Krujë.

Pas këqyrjes së sipërfaqjes ku kryhet aktiviteti i gurores, si dhe të dokumentacionit të saj, u vendos bllokimi i subjektit deri në përgatitjen e dokumentacionit dhe vlerësimit të tij, nga ana e insitucioanve përkatëse.

Përveç kontrollit në këtë gurore, u bë këqyrja e 9 banesave, të cilat dyshohet se janë dëmtuar nga aktiviteti i kësaj guroreje.

