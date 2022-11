Dhuna ndaj të moshuarës/ Zëdhënësi i Prokurorisë tregon sa vite burg rrezikojnë 3 infermieret

19:09 03/11/2022

Tri infermieret e dyshuara për dhunën ndaj të moshuarës kanë dale ditën e sotme para gjykatës. Në një lidhje direkte për “Përballë Lajmit” në Klan News, Zëdhënësi i Prokurorisë Themelore të Pejës, Shkodran Nikqi ka dhënë më shumë detaje rreth zhvillimit të seancës. Shkodran Nikqi tha se 3 infermieret kanë kërkuar që të mos u caktohet masa e paraburgimit, mirëpo kjo kërkesë është hedhur poshtë nga prokurorja e kësaj çështje e cila ka kërkuar që të pandehurave të ju caktohet masa e paraburgimit.

Zëdhënësi i Prokurorisë, Shkodran Nikqi ka thënë se 3 infermieret rrezikojnë të dënohen me 3 deri në 5 vite burgim në varësi të akuzave që rëndojnë mbi ato. Nikqi ka theksuar se Prokuroria do të kërkojë dënim maksimal sipas asaj që përcakton ligji. Ai tha se kjo ka qenë një seancë dëgjimore dhe mbeten në pritje të një vendimi nga gjyqtari i Gjykatës Themelore të Pejës.

Shkodran Nikqi (Zëdhënës i Prokurorisë Themelore në Pejë): Kjo ka qenë vetëm seancë ku do të shqyrtohet kërkesa e Prokurorisë dhe të njëjtat kanë mbështetur propozimet e mbrojtësve të tyre, kanë kërkuar që të mos u caktohet paraburgimi, mirëpo prokurorja e çështjes ka kërkuar që 3 të pandehurave të ju caktohet masa e paraburgimit dhe të njëjtat të mbahen në 30 ditë burg.

Anjola Hamzaj: Çfarë dënimi rrezikojnë vajzat nëse do të shpallen fajtore me prova dhe padyshim që provat janë të dukshme, por po them pasi të përfundojnë hetimet?

Shkodran Nikqi: Sipas Kodit të Procedurës Penale apo sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, parashihet dënimi që mund të jetë 3 ose 5 vite burg varësisht nga vepra penale që iu ngarkohet. Ajo që është koherente, Prokuroria do të kërkojë dënimin maksimal dhe me këmbëngulje do të kërkojmë që të njëjtat të dënohen sipas ligjit në fuqi. Kjo ka qenë vetëm një seancë dëgjimore dhe seanca ka qenë e mbyllur për mediat. Seanca ka përfunduar para disa minutash dhe jemi në pritje nga vendimi që do të marrë gjytari i Gjykatës Themelore në Pejë.

Zëdhënësi i Prokurorisë Themelore të Pejës, Shkodran Nikqi ka thënë se po mblidhen informacione të tjera për të zbardhur ngjarjen. /tvklan.al