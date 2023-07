Dhuna në Krujë, reagon Blendi Fevziu: Sfidë ndaj qytetarit e shtetit! Këta njerëz nuk tremben nga policia e as drejtësia

13:06 08/07/2023

Për ngjarjen e ndodhur dy ditë më parë në aksin Fushë-Krujë Thumanë, ku dy anëtarë të fisit Maja u dhunuan brutalisht ka reaguar edhe gazetari i njohur dhe drejtuesi i “Opinion” në Tv Klan Blendi Fevziu.

Ai ka ndarë videon e dhunës në rrjetin e tij social Instagram ku shkruan se ky akt dhune është në fakt një sfidë e qytetarit, ndaj shoqërisë dhe shtetit, pasi sipas Fevziut agresorët nuk e kanë frikë këtë të fundit.

“Pamjet e kësaj videoje të tmerrshme që janë publikuar dje (dhe që nuk po i ripublikoj të plota për hir të etikës dhe rregullave të Instagramit), nuk janë thjeshtë një akt dhune. As një sherr banal. Janë sfidë ndaj qytetarit, ndaj shoqërisë dhe padyshim ndaj SHTETIT të cilin duket hapur që këta njerëz as e kanë frike dhe as e kanë në llogari. Më shume duket se trembet shteti nga këta persona se sa ata nga policia dhe drejtësia. Imazhe si këto e dëmtojnë Shqipërinë më shumë se sa çdo gjë tjetër”, shkruan Fevziu./tvklan.al