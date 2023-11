“Dhunë fizike dhe përndjekje”/ Davidi rrëfen ‘luftën’ e përditshme si trans-burri i parë në Shqipëri

13:50 10/11/2023

Historia e Davidit është një histori që besoj të gjithë e njihni nga pak. Jo para shumë vitesh, ai ka dalë publikisht si trans-burri i parë në Shqipëri duke marrë një reagim të madh nga njerëzit, qoftë ky negativ por edhe pozitiv.

Sot ai ka qenë i ftuar në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ku ka folur për bullizmin që përjeton virtualisht e në përditshmëri.

Davidi shprehet se njerëzit e kanë kërcënuar, ofenduar, por edhe dhunuar fizikisht. Madje këto të fundit kanë qenë aq intensive saqë i është dashur të lërë Shqipërinë.

Katerina Trungu: Do të vazhdojmë tani me historinë e Davidit. Një histori që dhe unë jam shumë kureshtare të di pak më shumë për gjendjen tënde emocionale, pas ndryshimeve dhe vendimeve të mëdha në jetën tënde. Mund të kthehemi pak përpara në kohën kur ishe vajzë? Mundemi ta bëjmë këtë kthim të vogël? Ka qenë një periudhë që ti bullizoheshe në atë kohë, ndoshta për shkak, mendoj, të një stili ndryshe, të një mbylljeje në vetvete? Kjo është e tëra analizë e imja, unë nuk e di si ka qenë ajo periudhë, por thjesht e paramendoj kështu.

David Cuka: Në fakt do e cekja më herët, por po dëgjoja vajzat që, unë që kam qenë në të dyja botët le të themi, të qenurit vajzë dhe tani të qenurit djalë, bullizimi zakonisht vjen kryesisht nga familja, nga shoqëria, njerëzit e tu të afërt. Pastaj kur i përket një komuniteti paksa më ndryshe, ajo është shumë herë më tepër, për shkak të ‘look’-ut, seksualitetit, identitetit gjinor, që ato nuk arrijnë ta kuptojnë ose nuk kanë informacionin e duhur. Por, historia ime është tashmë publike prej 2-3 viteve që unë jam ‘out’ si i pari trans-burrë. E ceku më herët për pjesën e bullizimit që vjen në formë kibernetike dhe unë e kam përjetuar shumë atë. Dhe kur unë e them me zë të lartë që shiko, ndonjëherë këto kërcënime ose këto ofendime pasojnë një gjë pas një tjetër… Unë në vitin 2022, pikërisht nga këto ofendime që merrja, dhe kërcënime jetësore në internet kryesisht, në aplikacionin TikTok dhe Instagram, kur unë bëra daljen time publike si i pari trans-burrë në Shqipëri, përfundoi deri në dhunë fizike.

Katerina Trungu: Fizike?!

David Cuku: Po patjetër. Vjet, gjithashu edhe këtë vit, ka arritur deri në përndjekje sepse njerëzit të shikojnë dhe nuk arrijnë të të kuptojnë ose nuk arrijnë të japin, në qoftë se jo mirëkuptim, të paktën atë sensibilizimin ose të përpiqen të kuptojnë çfarë po ndodh me ty.

Katerina Trungu: Kjo është një gjë shumë personale e jotja. Dakord, ti e ke treguar, në një farë mënyre për të bërë të ndihen mirë të tjerë që gjenden në situatë të njëjtë si ty…

David Cuku: E para vjen për veten, patjetër, pastaj është për ta shpërndarë.

Katerina Trungu: Ky është një vendim i yti dhe nuk ka pse dikush të mbërrijë në një pikë të tillë, jo të fyejë jo e jo…

Agida Koçi: Është akt për t’u denoncuar njëherë.

David Cuka: Ne jetojmë në një shoqëri dhunuese në Shqipëri, tashmë atë e dimë. Grupet e margjinalizuara, kryesisht vajzat dhe gratë, ose vajzat që janë në publik, zakonisht kanë këtë linçimin publik që i ndodh dhe nuk është se ka një ‘awareness’ (ndërgjegjësim) ose një sensibilizim i përbashkët. Ku të paktën, në qoftë se mos të bullizojmë, të paktën të kuptojmë çfarë po kalon tjetri. Unë nga sulmet e herëpashershme që kam marrë më është dashur të largohem nga Shqipëria. Të mund të kuptoj, të qetësohem dhe gjithashtu të kujdesem për shëndetin tim mendor. Se vjen një pikë e caktuar dhe ti thua: ‘Çfarë po bëj gabim?’ /tvklan.al