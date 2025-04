Një 30-vjeçar në Tiranë ka rënë në prangat e policisë pasi ka ndihmuar të largohet nga vendi i ngjarjes autorin i cili goditi punonjësen e OSHEE.

Ngjarja ndodhi në lokalin e autorit teksa punonjësja kishte shkuar në lokalin e autorit në rrugën “Artan Lenja” për të kontrolluar sahatin e energjisë.

Ndërkohë vijon puna për kapjen e 38-vjeçarit.

“Ndihmoi autorin e ngjarjes së ndodhur ditën e sotme, të largohej nga vendi i ngjarjes, vihet në pranga 30-vjeçari.

Vijon puna për kapjen e 38-vjeçarit që goditi me sende të forta punonjësen e Oshee-s, në lokalin në posedim të tij, në rrugën “Artan Lenja”. Sekuestrohet automjeti i 30-vjeçarit, me të cilin u largua autori. Në vijim të veprimeve për ngjarjen e ndodhur ditën e sotme, në rrugën “Artan Lenja”, ku mbeti e dëmtuar me sende të forta shtetasja R. H., 37 vjeçe, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 2 arrestuan në flagrancë shtetasin J. S., 30 vjeç, banues në Tiranë, për veprat penale “Përkrahja e autorit të krimit” dhe “Moskallëzim krimi”.

Nga hetimet ka rezultuar se ky shtetas ka ndihmuar autorin e ngjarjes, shtetasin S. C., 38 vjeç, të largohej nga vendi i ngjarjes. Vijon puna intensive për kapjen dhe ndalimin e 38-vjeçarit”, njofton Policia.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale.