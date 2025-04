Ka shkuar në dy numri i personave të arrestuar në lidhjen me dhunën ndaj punonjëses së OSHEE-së. Bëhet fjalë për një 28-vjeçar.

Ky i fundit ka ndihmuar 30-vjeçarin e arrestuar mbrëmjen e djeshme që të largojë nga vendngjarja autorin. Ndërkohë vijon të mbetet në kërkim autori, 38-vjeçar.

“Vijojnë kontrollet e pandërprera për kapjen e autorit të ngjarjes 38-vjeçarit S. C. Në vijim të punës intensive hetimore me qëllim dokumentimin e plotë ligjor të ngjarjes së ndodhur ditën e djeshme, në rrugën “Artan Lenja”, ku mbeti e dëmtuar me sende të forta punonjësja e OSHEE-s, është bërë e mundur identifikimi, kapja dhe arrestimi i shtetasit L. M., 28 vjeç, banues në Tiranë. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se ky shtetas ka ndihmuar shtetasin J. S, 30 vjeç(i arrestuar mbrëmjen e djeshme), që të largonte nga vendi i ngjarjes, autorin shtetasin S. C”, njoftoi policia.

Kujtojmë se ngjarja ndodhi në lokalin e autorit teksa punonjësja kishte shkuar në lokalin e autorit për të kontrolluar sahatin e energjisë./tvklan.al