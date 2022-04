Foto ilustruese



Dhunonte gruan në sy të fëmijëve dhe e kërcënoi me thikë, arrestohet 48-vjeçari

11:35 03/04/2022

Një 48-vjeçar në Lezhë është arrestuar nga policia pasi dhunonte gruan vazhdimisht dhe e kërcënoi me thikë në sy të fëmijëve të mitur.

I arrestuari me iniciale B.M. nga fshati Tresh kërcënoi gruan se do ta vriste me thikë. Por policia, pasi u sinjalizua për rastin në fjalë, arrestoi menjëherë 48-vjeçarin duke shmangur përshkallëzimin e një ngjarje të mundshme kriminale.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua thika. Ndërsa ndaj bashkëshortes së tij me iniciale L. M. iu plotësua kërkesë-padia për lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë, për veprime të mëtejshme. /tvklan.al