Dhunuan efektivët e policisë, arrestohet 37-vjeçari dhe shpallet në kërkim një tjetër

12:04 16/12/2021

Një 37-vjeçar është arrestuar dhe një tjetër është shpallur në kërkim, pasi akuzohen se kanë kundërshtuar dhe dhunuar efektivët e policisë.

Në një njoftim për mediat, blutë e Tiranës bëjnë me dije se 37-vjeçari me iniciale Xh. M. dhe një person tjetër me iniciale F. (Xh). L., nuk i janë bindur urdhrit të efektivëve.

Ata janë ndaluar në rrugën “Budi” për kontroll fizik, por nuk kanë pranuar. Më tej autoritetet shtojnë se këta dy persona kanë ushtruar dhunë ndaj policve./tvklan.al