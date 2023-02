Dhurata nga Roma për fëmijët

23:15 21/02/2023

Shoqata “Roma Cares” shpërndau artikuj sportive për dy shkolla në Tiranë

Shoqata “Roma Cares”, pjesë e ekipit të njohur të futbollit italian Roma, shpërndau uniforma, topa, këpucë e shumë artikuj të tjerë për dy shkollat 9-Vjeçare “Hasan Prishtina” e “Vasil Shanto” në kryeqytet.

Të pranishëm në këtë event ishin edhe ambasadori i Italisë, Fabrizio Buçi, dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj.

Përfaqësuesi i “Roma Cares”, Francesco Pastorella tha se Tirana ka hyrë në zemrën e tyre, që kur u zhvillua finalja e Conference League Roma- Feyenoord, e cila përfundoi me fitoren e verdhekuqve.

“Jam vërtet i lumtur që jam rikthyer në Tiranë. Tirana ka hyrë në zemrën tonë, qoftë për faktin që është shumë e rëndësishme për ne, por edhe për faktin se para pak kohësh, gjatë zhvillimit të ndeshjes, patëm mundësi të njihnim njerëz shumë të mirë; fëmijë të mrekullueshëm; njohëm pasionin tuaj; njohëm qeverisjen e mirë të kryebashkiakut, i cili na shpjegoi mënyrën se si punon”.

Kryebashkiaku falënderoi përfaqësuesit e “Roma Cares” dhe riktheu në vëmendje investimet e bashkisë për aktivitetet sportive, sidomos për fëmijët.

“Gjëja që na bashkon të gjithëve këtu është se dimë të mbajmë fjalën. Para ca vitesh, në këtë fushë ku jemi sot do të ndërtohej një pallat. Atëherë dhashë fjalën se fusha do i kthehej Laprakës, çunave dhe gocave që stërviten këtu, do ta ketë qyteti i Tiranës. Na duhen më shumë hapësira për të bërë sa më shumë fusha të tilla. Duke e mbajtur fjalen, e kam shumë kollaj të vij në Laprakë. Asgjë nuk është perfekte, gjithnjë ka vërejtje, por kur e ke e mbajtur fjalen, e ke shumë kollaj të kthehesh te vendi i fjalës së mbajtur”, u shpreh kreu i Bashkisë.

Ambasadori i Italisë, Fabrizio Buçi u shpreh se klubi roman e mbajti premtimin e bërë.

