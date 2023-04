Dhurata romantike që Pique i bëri Clara Chia Martí për ditëlindje

11:05 21/04/2023

Gerard Pique është sërish në qendër të vëmendjes së mediave e kjo për shkak të gjestit të tij të fundit romantik. E dashura e tij Clara Chia Marti ka festuar 24-vjetorin e ditëlindjes. Për këtë 34-vjeçari i ka bërë dhuratë një udhëtim luksoz në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Dhurata unike dhe ekstravagante ishte mënyra perfekte për të festuar ditëlindjen e parë së bashku që kur lidhja e tyre u bë publike. Siç raporton Marca, Pique është dashuruar pas 24-vjeçares dhe dëshiron t’i tregojë asaj se sa shumë kujdeset për të.

Nga arkitektura mahnitëse e Burj Khalifa deri tek kënaqësitë e blerjeve të Dubai Mall, çifti pritet të shijojnë në maksimum qëndrimin e tyre.

Megjithatë, udhëtimi nuk do të zgjasë përgjithmonë dhe pas disa ditësh, Pique do të duhet të lërë partneren e tij për të fluturuar drejt Miami. Atje ai do të kalojë kohë me djemtë e tij Milan dhe Sasha, të cilët tashmë jetojnë me nënën e tyre, Shakira.

