Dhurata të bukura dhe të zgjuara për të dashurit tuaj këtë Shën Valentin

Shpërndaje







12:55 14/02/2023

Nuk ka kurrë një moment të gabuar për t’i dhënë lumturi dikujt që e doni, por nëse dëshironi që këtë

Shën Valentin të shtoni edhe elementin e surpriëzs në dhuratën tuaj të radhës, ne kemi mbledhur

dhuratat më të mira për këdo në listën tuaj.

Përqafoni traditën me klasikët – qirinj luksoz, buqeta lulesh dhe produkte me cilësi të lartë për kujdesin e

lëkurës – ose guxoni shkoni në rrugën e pazakontë me dhurata të çuditshme që mund t’i shijojë personi

juaj i rëndësishëm gjatë gjithë vitit.

Shampo dhe kremra ekologjikë

Kjo është ndoshta një nga idetë më të mira të dhuratave të mirëmenduara për ditën e Shën Valentinit

për të gjithë ata që duan të bëjnë zgjedhje të ndërgjegjshme për mjedisin. Nëse po mendoni për një set

me shampoo dhe kremra organike dhe natyrale, atëherë keni absolutisht të drejtë!

Këto kremra dhe shampoo janë vegane, të certifikuara, dhe pa parabenë, sulfate, OMGJ, aroma dhe

kimikate të tjera të dëmshme. Nëse doni të shkoni me këtë dhuratë atëherë zgjidhni ato me aromë

freskuese dhe të butë siç janë kremrat dhe shampot me bazë të pemës së çajit të përzier me ekstrakte

botanike nga aloe organike, mente, luledielli, gjalpë shea, jojoba dhe rozmarina.

Kaloni nga buqetat tek lulet me vazo! E dimë që buqetat me lule në kompozimet e tyre janë shumë të

bukura e plot ngjyra.

Por ato jetojnë për shumë pak kohë, pse mos të bëni që dhurata juaj të lulëzojë më shumë se një herë?

Ndaj ju sugjerojmë që këtë Shën Valentin të bëni për të dashurin tuaj bimë të

veçanta siç janë lule shqiponja, lule shpata, lulet e akullit apo sekulente të cilat përveç bukurisë dhe

qetësisë, pastrojnë ajrin në shtëpinë e tyre.

Nëse i dashuri apo e dashura juaj është duhanpirëse dhe ju dëshironi që të bëni një dhuratë që ngel në

mendje ne kemi sugjerimin e duhur për ju. Një dhuratë që bazohet në konceptin më të përfolur të

momentit, reduktimi i dëmit. Me këtë parim shumë njerëz po ndryshojnë jetesën e tyre, ndaj pse mos ta bëjnë edhe ata.

Gjithçka ka të bëjë me faktin që shumë kompani që e kanë përqafuar reduktimin e

dëmit si filozofinë e tyre, po krijojnë produkte të bazuar në shkencë dhe teknologjinë më të fundit.

Këto produkte siç janë pajisjet e duhanit me ngrohje, arrijnë të eliminojnë djegien, duke reduktuar kështu

deri në 95% të toksinave të dëmshmë që çlirohen në ajër. Me këtë dhuratë ju i jepni mesazhin të

dashurve tuaj, që ata kanë alternativa të tjera të cilat përmes inovacionit shmangin shumë rreziqe.