Di Maria e Dybala humbin botërorin

10:22 13/10/2022

Di Maria e Dybala mungojne 6 javë, shtojnë dhimbjet e kokës te Argjentina

Argjentina mund të humbasë dy element mjaft të rëndësishëm në Kupën e Botës së Katarit. Kombëtarja “Albiceleste” pritet të vuajë mungesën e Angel Di Maria dhe Paulo Dybala. Dyshja e sulmit do të qëndrojë për një kohë të gjatë jashtë fushave të blerta për shkak dëmtimi.

Sulmuesi i Juventusit pësoi një dëmtim muskular përballë Makabit dhe mendohet se do mungojë për më shumë se 40 ditë. Ekzaminimet treguan shkallë të lartë dëmtimi, me sulmuesin që tashmë do të rikthehet në fushë vetëm në Janar.



Një kohë që do të thotë se Di Maria nuk do udhëtojë me kombëtaren amerikan0-jugore drejt Katarit, në kompeticionin që mund të jetë i fundit për shumë lojtarë, mes të cilëve edhe 34-vjeçari i torinezëve.

Periudhë në të cilën do të qëndrojë jashtë fushave të lojës edhe sulmuesi Paulo Dybala. Në rastin më të mirë, ndalesa për lojtarin e Romës do të jetë një muaj, që për kryeqytetasit do të thotë kthim në vitin 2023, ndërsa Argjentina shpreson për rikuperim.

Dybala parashikohet të mbetet për të paktën 6 javë, që do t’i thoshte lamtumirë Katar 2022. Lajme aspak të mira për trajnerin Lionel Skaloni, të cilit i duhet të bëj pa dy element tepër thelbësor në rrugën e Argjentinës drejt titullit kampion Bote.

