Di Maria firmos me Juven

23:20 09/07/2022

“Zonja e vjetër” zyrtarizoi akordin me futbollistin argjentinas, të cilit i mbaroi kontrata me PSG

Angel Di Maria është zyrtarisht një futbollist i Juventusit. Klubi bardhezi njoftoi blerjen e argjentinasit, i cili është përforcimi i radhës në ekip.

Mesfushori i krahut firmosi një kontratë 1-vjeçare ku do të përfitojë 5.5 milionë Euro, shto këtu edhe 1.5 milionë Euro të tjera bonuse në bazë të rendimentit të ekipit.

Entuziazmi ishte i madh te tifozët, të cilët tani besojnë se “Zonja e Vjetër” ka shanset që ta fitojë Ligën e Kampioneve. Di Maria bëhet pjesë e Juves si futbollist i lirë, pasi i përfundoi kontata me PSG-në.

“Kam qenë në ekipet më të forta të çdo vendi. Juvja është skuadra më e mirë në itali. Dua të fitoj të gjithë tituj e mundshëm Jam i lumtur. Zgjodha numrin 22 se më kujton Ligën e Kampioneve të fituar me Realin, di që edhe Juvja do që ta fitojë. I premtoj tifozëve, impenjim, saktrificë dhe mentaliteti fituesi. Do jap më të mirën!”

Interesim për 34-vjeçarin kishte edhe nga Barcelona, por mungesa e hapave kontratë nga katalanasit e lodhi argjentinasin, që vendosi të pranonte ofertën e bardhezinjve.

Di Maria ishe pjesë e klubit parisien në shtatë sezonet e fundit, ku fitoi 14 trofe, përfshirë pesë herë titullin kampion.

Në 294 ndeshje te PSG-ja ai ka realizuar 92 gola dhe ka dhënë 118 asiste. Në Ligën e Kampioneve ka realizuar 22 gola dhe ka dhënë 32 asiste.

