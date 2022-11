Diabeti në Shqipëri, 4 mijë raste të reja në vit

Shpërndaje







17:28 14/11/2022

Mjekët: Shumica e të prekurve e grupmoshës 60-65 vjeç

Rreth 4 mijë raste të reja çdo vit regjistrohen me diabet në Shqipëri. Mjekët endokrinologë thonë se nga 82 mijë raste në total në vendin tonë, pothuajse gjysma e tyre janë e grupmoshës 60-65 vjeç.

Florion Toti, mjek endokrinolog: Nisur nga të dhënat e fondit, janë pak a shumë numra ku kanë qenë çdo vit rreth 4 mijë raste të reja çdo vit. Edhe këto numra që po shtohen çdo vit janë raste me tip diabet tip 2 që po zbulohen në mosha të reja apo edhe në persona shpesh që vijnë me komplikacione. Pjesa më e madhe i takon grupmoshës mbi 60 vjeç, mbi 40 mijë persona me diabet ne Shqipëri i takojnë grupmoshës 60-65 vjeç, dhe në qoftë se ne kemi 82 mijë persona me Shqipëri mbi gjysma janë tek kjo grupmoshë.

Obeziteti apo edhe mungesa e aktivitetit fizik janë dy nga faktorët kryesorë të diabetit.

“Kanë edhe nga mosha 20-30 vjeçare, diabeti i të rriturve po zbulohet edhe tek moshat fëminore. Nëse ne humbasim 5 kg në peshë shenjat e glicemisë do normalizohen. 45 minuta ecje çdo ditë redukton 30% e rasteve me diabet”, u shpreh mjeku.

Por a mund të zhduket diabeti me ndërhyrje kirurgjikale? Mjeku Florion Toti thotë se këto lloj ndërhyrjesh të cilat aplikohen në disa vende të botës nuk janë direkt të lidhura për diabetin.

“Janë disa ndërhyrje kirurgjikale. Kemi një ndërhyrje duke zvogëluar volumin e stomakut dhe duke hequr një pjesë të zorrës dhe në këtë mënyrë kemi një përmirësim të peshës trupore”, u shpreh mjeku.

Diabeti është dy lloje, diabeti Tip 1 i cili karakterizohet nga mungesa e prodhimit të insulinës, dhe diabeti Tip 2 i cili shkaktohet nga përdorimi joefektiv i insulinës nga trupi. Diabeti Tip 2 është më i shpeshtë se diabeti Tip 1, ai zë 90% të rasteve.

Tv Klan