Dialogu Kosovë-Serbi/ BE: Plani evropian është për njohjen “de facto”

Shpërndaje







23:47 24/02/2023

Rusia po tenton të pengojë dialogun

Suksesi i planit franko-gjerman do të varet nga zbatimi i propozimeve nga të dy palët në muajt e ardhshëm, pavarësisht nga përpjekjet e Moskës për të nxitur kundërshtimin në Serbi për çdo marrëveshje.

Sipas Brukselit, Rusia ndërhyri dhe u përpoq të pengonte këtë takim, nëpërmjet ambasadorit rus në Beograd. Publikisht zëdhënësja e KE u shpreh optimiste për takimin mes Kurtit dhe Vuçiçit.

Sipas agjensisë franceze të lajmeve, plani franko-gjerman ka të bëjë me njohjen de fakto mes te dy shteteve.

Një pengesë, mund të jetë ngurrimi i Prishtinës për të pranuar Bashkësinë e Komunave me Shumicë Serbe” brenda Kosovës, nga frika se kjo do të çonte në krijimin e një rajoni që do synonte shkëputjen si Republika Srpska në Bosnje-Herecegovinë.

Klan News