Diana dhe Camilla janë e njëjta shenjë horoskopi, Meri Shehu zbulon ç’do të thotë kjo për Mbretin Charles

18:10 05/05/2023

Në temën dedikuar kurorëzimit të Mbretit Charles në “Rudina” në Tv Klan, astrologia Meri Shehu përmend një detaj interesant. Të dyja gratë me të cilat Mbreti Charles ka patur të bëjë në aspektin dashuror, Princeshë Diana dhe Mbretëresha Camilla, kanë qenë në shenjën e Gaforres.

Sa i përket mbretërimit të tij, astrologia thotë se do të jetë i këndshëm dhe i rregullt sepse i përket shenjës së Akrepit, ndërsa i vetmi aspekt astrologjik që mund të sjellë probleme është Mërkuri i kundërt.

Meri Shehu: Është e çuditshme se edhe Diana ka qenë në shenjën e Gaforres, edhe Camilla ka qëlluar në shenjën e Gaforres, kjo do të thotë që një Akrepi i shkon shumë Gaforrja dhe një çift Gaforre-Akrep mund të ecë goxha.

Rudina Magjistari: Në rastin e parë nuk është se patën shumë, por urojmë të jetë ky tjetri.

Meri Shehu: Bënë fëmijë, krijuan familje.

Rudina Magjistari: Si do të jetë mbretërimi i Mbretit Charles, si mendon?

Meri Shehu: Unë mendoj si një mbretërim Akrep, shumë i devotshëm, shumë strikt, shumë i dashur, me rregulla të sakta, të përcaktuara dhe thjesht në protokollet që do të bëhen ia kam pak frikën Mërkurit të kundërt për ndonjë detaj që ndoshta nuk mund të ezaurohet siç duhet, ose çështja e fëmijëve, pasardhësve kujt i takon rendi i marrjes së mbretërimit, thjesht Mërkuri i kundërt, ndonjë thashethem i vogël ndoshta por që unë mendoj që do jetë një mbretërim shumë i këndshëm.