Diego Longo te Flamurtari

23:20 24/03/2023

Italiani prezantohet si trajneri i ri i vlonjatëve

Diego Longo është prezantuar si trajneri i ri i Flamurtarit. Për italianin është një kthim në Shqipëri, pasi drejtoi Kukësin sezonin e kaluar. Objektivi është rikthimi i skuadrës vlonjate në Superiore dhe 6 ndeshjet e radhës do të jenë të rëndësishme.

Flamurtari është në vendin e tretë me 35 pikë, 3 larg Skënderbeut kryesues. Diego Longo zëvendëson brazilianin Troisi, larguar pas humbjes me Dinamon në javën e 20 të Kategorisë së Parë. Longo do të debutojë ndaj Orikumit më 2 Prill.

Tv Klan