Çfarë presim nga zgjedhjet e 11 Majit është tema e sotme e trajtuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ku pjesë e diskutimit ishte dhe diferenca në sondazhe midis partive kryesore, asaj Socialiste dhe asaj Demokrate.

E ndërsa në sondazhe Partia Socialiste ka më shumë pikë, për Preç Zogaj ky rezultat është i pritshëm. “Faji” sipas tij i mbetet opozitës, pra në këtë rast Partisë Demokratike, e kjo për shkak të krizave të hasura brenda forcës së saj politike në këto 4 vite. Po kështu, Zogaj shprehet se nëse PD-ja do ruhej prej këtyre problemeve, nuk do të ndodhej në këtë situatë,

“Mendoj se është e njëjta diferencë për fat të keq. Opozita e fragmentuar. Diferenca midis PS dhe PD është për mua e pritshme. E kemi paralajmëruar.

Ajo që kemi thënë, opozita është plurale e nuk arriti të gjejë një mekanizëm për të bashkuar fuqitë. Fragmentimi i opozitës është i tillë.

Kjo diferencë me opozitën, se PD me LSI që mund të themi se është e integruar, në 2021 kishin një diferencë prej 37 mijë votash. Kjo që fotografohet sot, është rezultat i paralajmëruar. Sot pas 4 vjetësh konsumim, plus 4 vjetesh korrupsion i hetuar, i konfirmuar me vendime gjykate, supozohet se ato 37 mijë vota jo do ishin rikuperuar, por do të ishin përpara.

Nëse opozita do ruhej, i kishte të gjitha mundësitë”, tha ai.

Për Zogaj dy janë problemet e Partisë Demokratike që nuk e lejon të dalë para në sondazhe:

1. Fragmentimi i spektrit opozitar në përgjithësi.

2. Kriza e partisë demokratike, që nuk ka votat që ka pasur.

Sakaq, mbetet për t’u parë në zgjedhjet e së dielës.

